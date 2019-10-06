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Fenomen isme büyük şok! ‘Ahlaksızlığı teşvik’ten tutuklandı!

İran'da Amerikalı oyuncu Angelina Jolie'ye benzemek için birçok kez estetik ameliyat olduğu iddia edilen Sahar Tabar tutuklandı.

Fenomen isme büyük şok! ‘Ahlaksızlığı teşvik’ten tutuklandı!

İran'da Amerikalı oyuncu Angelina Jolie'ye benzemek için birçok kez estetik ameliyat olduğu iddia edilen Sahar Tabar tutuklandı.

06 Ekim 2019 Pazar 15:01
Fenomen isme büyük şok! ‘Ahlaksızlığı teşvik’ten tutuklandı!

Tasnim haber ajansı; Tabar’ın “dine hakaret”, “ahlaksızlığı teşvik” ve “İran’da İslami kıyafet yönetmeliğine hakaret” ile suçlandığını bildirdi.

Ajansta yayımlanan habere göre bazı kişiler Tabar’ı başkent Tahran’da bir dini kuruma şikayet etti.

21 yaşındaki Tabar daha önce yaptığı açıklamada Jolie’ye benzemek istediğine dair iddiaları reddetmiş, sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarının çoğunun “makyaj ve kurgu eseri” olduğunu söylemişti.

Tabar bununla birlikte burnundan ve dudağından estetik ameliyat olduğunu ve yağ aldırdığını kabul etmişti.

INSTAGRAM HESABI KAPATILDI

Sahar Tabar’ın Instagram’da milyonlarca takipçisi vardı. Tutuklanması sonrası ise Tabar’ın Instagram hesabı kapandı.

İran’da bazı kişiler Tabar’ın tutuklanmasına sosyal medyada tepki gösterdi.

Kararı eleştirenlerden biri alayvari bir üslupla Tabar’ın, “cinayate ve zimmetine para geçirme gibi” daha az tehlikeli faaliyetlerde bulunması gerektiğini yazdı.

BBC Türkçe’nin haberine göre; İran’da son yıllarda estetik ameliyat olanların sayısında büyük oranda artış olduğu biliniyor.

Ülkede Meclis Sosyal Komisyonu’nun üyelerinden Rasoul Khazri bu yıl yaptığı açıklamada, “İran’da estetik ameliyatların oranı, Avrupa ülkelerinden 5 kat fazla. Dünyadan birçok kişi estetik ameliyat olmak için İran’a geliyor. Güzel de değiller” demişti.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 06.10.2019 15:10
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