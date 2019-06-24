Feci Trafik Kazası! 2 Polis Memuru Yaralandı

Yaşanan kaza dün gece 23:00 sularında Siyahser Mahallesi Valilik Kavşağı'nda yaşandı. Olay yerinden alınan bilgiye göre sürücüsünün henüz öğrenilemediği 07 BZL 18 plakalı otomobilin asayiş müdürlüğüne ait olduğu belirtilen polis aracına çarptı.

Kazada 2 polis memuru Ali Çağlar ile Arif Karademir yaralandı... Yaralanan polis memurları olay yerine sevk edilen ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

POLİS MEMURLARININ SAĞLIK DURUMU İYİ

Polis memurlarının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar ise olay yerine geldi ve bilgi aldı.

Polis aracına çarpan sürücü olay yerinden kaçarken otomobil içinde bulunduğu iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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