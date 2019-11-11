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Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş son yolculuklarına uğurlandı

Fatih'teki evlerinde ölü bulunan 4 kardeş, son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze törenine ailenin arkadaşı ve cenazeleri teslim alan Serpil Alkan ve avukatı Aydın Egemen'in yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş son yolculuklarına uğurlandı

Fatih'teki evlerinde ölü bulunan 4 kardeş, son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze törenine ailenin arkadaşı ve cenazeleri teslim alan Serpil Alkan ve avukatı Aydın Egemen'in yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve vatandaşlar katıldı.

11 Kasım 2019 Pazartesi 16:23
Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş son yolculuklarına uğurlandı

Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki evlerinde ölü bulunan Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından cenaze nakil araçlarıyla Kozlu'daki gasilhaneye getirildi.

Ardından Yetişkin kardeşler için Fındıkzade'deki Albayraklar Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene, ailenin arkadaşı ve cenazeleri teslim alan Serpil Alkan ve avukatı Aydın Egemen'in yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Burada taziyeleri kabul eden Alkan, tabutların başında gözyaşı döktü. Ayrı ayrı kılınan cenaze namazının ardından kardeşlerin naaşı, özel kıyafetli görevliler tarafından cenaze nakil araçlarına taşındı.

Kardeşlerin cenazesi, defnedilmek üzere Ayazağa Mezarlığı'na götürüldü.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 12.11.2019 14:07
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