Fatih Üniversitesi Operasyonu! 174 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

Kapatılan Fatih Üniversitesi'nin çalışanlarına yönelik İstanbul Merkezli 29 şehirde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 171 kişiden 54'ünün yakalandığı, şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

OHAL Kapsamında çıkarılan KHK ile kapatılan, Fatih Üniversitesi'nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu öne sürülen akademisyen ve çalışanlarına yönelik Savcılık tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde 174 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet gözaltı işlemleri için bu sabah harekete geçti. 29 şehirde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, hakkında gözaltı kararı bulunan 174 şüphelinin 54'ü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama sürüyor.

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