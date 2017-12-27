Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Fatih Üniversitesi Operasyonu! 174 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

Kapatılan Fatih Üniversitesi'nin çalışanlarına yönelik İstanbul Merkezli 29 şehirde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 171 kişiden 54'ünün yakalandığı, şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

banner396

Fatih Üniversitesi Operasyonu! 174 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

Kapatılan Fatih Üniversitesi'nin çalışanlarına yönelik İstanbul Merkezli 29 şehirde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 171 kişiden 54'ünün yakalandığı, şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 09:36
Fatih Üniversitesi Operasyonu! 174 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

Fatih Üniversitesi Operasyonu! 174 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

Kapatılan Fatih Üniversitesi'nin çalışanlarına yönelik İstanbul Merkezli 29 şehirde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 171 kişiden 54'ünün yakalandığı, şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

OHAL Kapsamında çıkarılan KHK ile kapatılan, Fatih Üniversitesi'nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu öne sürülen akademisyen ve çalışanlarına yönelik Savcılık tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde 174 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet gözaltı işlemleri için bu sabah harekete geçti. 29 şehirde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda,  hakkında gözaltı kararı bulunan 174 şüphelinin 54'ü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama sürüyor. 

Kamudan haberler, gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpsscafe.com.tr'nin mobil uygulamasını indirebilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 27.12.2017 09:37
Anahtar Kelimeler:
Fatih üniversitesi OperasyonOperasyonFetö
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YÖK'ten Batman Üniversitesi'nde Tartışmalara Neden Olan Yazı Hakkında İnceleme Kararı
YÖK'ten Batman Üniversitesi'nde Tartışmalara Neden Olan Yazı Hakkında İnceleme Kararı
Son Dakika! Gerilim Tırmanıyor! ABD Kudüs Tasarısını Veto Edecek
Son Dakika! Gerilim Tırmanıyor! ABD Kudüs Tasarısını Veto Edecek
Kudüs'te Müslümanlara Ateş Açıldı! Ölü ve Yaralılar Var
Kudüs'te Müslümanlara Ateş Açıldı! Ölü ve Yaralılar Var

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim