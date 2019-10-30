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Fatih Portakal'ın o tavrı, Ahmet Hakan'a geri adım attırdı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ın, Fox TV Ana Haber sunucusu gazeteci Fatih Portakal'a yönelik eleştirilerinin ardından Portakal'ın verdiği yanıt Ahmet Hakan'a geri adım attırdı.

Fatih Portakal'ın o tavrı, Ahmet Hakan'a geri adım attırdı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ın, Fox TV Ana Haber sunucusu gazeteci Fatih Portakal'a yönelik eleştirilerinin ardından Portakal'ın verdiği yanıt Ahmet Hakan'a geri adım attırdı.

30 Ekim 2019 Çarşamba 11:12
Fatih Portakal'ın o tavrı, Ahmet Hakan'a geri adım attırdı

Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan arasında geçen günlerde bir polemik çıkmıştı.

Fatih Portakal, 4 yıl önce YPG'ye destek vermek için Türkiye sınırından giren Barzani’nin Peşmergelerini hatırlatarak "teröristler" dediği konuşmasında, "Mutlaka buna da bir şey diyeceksiniz ve bu ağızla konuştuğumuz için bize terörist diyeceksiniz, terörist ağzıyla konuşuyorsunuz diyeceksiniz, istediğinizi diyebilirsiniz" ifadelerini kullanmıştı.

Ahmet Hakan ise köşesinden Fatih Portakal’ın sözlerine, "Peşmergeye terörist demenin zır cahillik olduğunun farkında değil" diyerek yanıt vermişti.

Fatih Portakal da, Ahmet Hakan'ın sözlerine kişisel Twitter adresinden, "Zır cahil ağır olmuş ama! Diyecek bir şey yok" şeklinde cevap vermişti.

AHMET HAKAN'DAN PORTAKAL'A SELAM

Ahmet Hakan, geçen hafta sonu peşmerge tartışmasına girdiği Fatih Portakal’a Biz10TV youtube kanalında yayınlanan programından bir cevap verdi.

Hakan, Portakal'ın meseleyi hiç kişiselleştirmediğini yalnızca kendisine, “Zır cahil demeyeydin iyiydi” dediğini hatırlatarak, "Burnundan kıl aldırmamanın geçer akçe olduğu bir dönemde... Eleştiri, üstelik ağır eleştiri karşısında sergilenen bu tahammül, ne yalan söyleyeyim, benim çok hoşuma gitti. Buradan Fatih Portakal’a bin selam yolluyorum" dedi.

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