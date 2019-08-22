fatih portakal a foxtv den kötü haber

Gazeteci Fatih Portakal, sosyal medyayı daha aktif kullanma kararı aldı. Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Portakal, Youtube kanalı açtığını duyurdu.

TWİTTER'DAN PAYLAŞTI

Twitter'dan yaptığı paylaşımda Portakal, "Bugün güzel bir şey yapabilirsiniz. youtube kanalıma katılabilisiniz. Ya da bildiğinizi yapabilirsiniz." ifadelerine yer verdi.

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Ancak ilerleyen dakikalarda Fatih Portakal'dan yeni bir paylaşım geldi. Portakal, "#youtube kanalımı açtığım gün kapatmak değil, kullanmamak mecburiyetindeyim. Hayatin içinden bilgilendirme amaçlı bir mecra olacağını planlamıştım. Şirket kuralları gereği yapamayacağım bildirildi. Kural kuraldır. Bugün olamasa da gelecekte yaparım. Bilgilendirmek istedim." yazdı.

Portakal kanalını duyurmak amacıyla attığı bilgilendirme tweetlerini de kaldırdığını duyurdu.

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