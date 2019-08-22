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Fatih Portakal'a FoxTV'den kötü haber

FOX Ana Haber sunucusu gazeteci Fatih Portakal, Youtube kanalı açtı. 'Artık Youtube'dayım. Sürprizlere hazır olun' başlığıyla videosunu paylaşan Portakal, 'abone olun' çağrısı yapmayı da ihmal etmedi. Ancak bu paylaşımdan birkaç saat sonra kötü haberi Portakal yine kendi duyurdu.

Fatih Portakal'a FoxTV'den kötü haber

FOX Ana Haber sunucusu gazeteci Fatih Portakal, Youtube kanalı açtı. 'Artık Youtube'dayım. Sürprizlere hazır olun' başlığıyla videosunu paylaşan Portakal, 'abone olun' çağrısı yapmayı da ihmal etmedi. Ancak bu paylaşımdan birkaç saat sonra kötü haberi Portakal yine kendi duyurdu.

22 Ağustos 2019 Perşembe 21:58
Fatih Portakal'a FoxTV'den kötü haber

Gazeteci Fatih Portakal, sosyal medyayı daha aktif kullanma kararı aldı. Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Portakal, Youtube kanalı açtığını duyurdu.

TWİTTER'DAN PAYLAŞTI

Twitter'dan yaptığı paylaşımda Portakal, "Bugün güzel bir şey yapabilirsiniz. youtube kanalıma katılabilisiniz. Ya da bildiğinizi yapabilirsiniz." ifadelerine yer verdi.

FOX TV ENGEL ÇIKARDI

Ancak ilerleyen dakikalarda Fatih Portakal'dan yeni bir paylaşım geldi. Portakal, "#youtube kanalımı açtığım gün kapatmak değil, kullanmamak mecburiyetindeyim. Hayatin içinden bilgilendirme amaçlı bir mecra olacağını planlamıştım. Şirket kuralları gereği yapamayacağım bildirildi. Kural kuraldır. Bugün olamasa da gelecekte yaparım. Bilgilendirmek istedim." yazdı.

Portakal kanalını duyurmak amacıyla attığı bilgilendirme tweetlerini de kaldırdığını duyurdu.

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