Fatih Bulut asker eğlencesinde havaya 11 el ateş etti: 'Cesaretlendirme amaçlıydı'

'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısıyla kısa sürede popüler olan şarkıcı Fatih Bulut, önceki gün bir asker eğlencesine katıldı. Davul zurna eşliğinde askere gidecek olan gençle oyun oynayan Fatih Bulut, birden belindeki silahı çıkartarak havaya 11 el ateş etti.

Bulut'un art arda havaya kurşun sıktığını gören bir davetli, şarkıcının kolunda tutarak engel oldu. Bulut, silahın tutukluluk yapmasıyla durdu.

'Şimdi çalıyor ama açmıyor'

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programının sunucuları da fenomen olduğu dönemde canlı yayına çıkardıkları Fatih Bulut'a tepki gösterdiler. Yaptığı olayın bir savunmasının olmadığını söyleyen sunucu Gülşen Yüksel Salt, "İlk zamanlar bir çalışta telefonu açan Fatih Bulut, şimdi çalıyor ama açmıyor" dedi.

Bulut: Şehitler ölmez, vatan bölünmez

Bulut, ilerleyen saatlerde olaya dair kişisel Instagram hesabında açıklama yaptı. Bulut, hesabının 'hikaye' bölümünde şu metni paylaştı:

"Rahmetli abimin emaneti öz yeğenimi askere uğurladığımız, aile bireyleri ve yakın akrabalarımızın katıldığı asker eğlencesinde kuru sıkı tabanca ile askerimi cesaretlendirme amaçlı havaya ateş açtım. Vatanını ve bayrağını seven bir birey olarak bizzat kendim de bu vatanın her zaman hazırda bekleyen bir askeriyim. Yapmış olduğum bu davranıştan dolayı hatalı olduğumu anladım. Tüm halkımızdan ve tüm sevenlerimden özür dilerim. Şehitler ölmez vatan bölünmez."

'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısıyla tanınan Fatih Bulut, asker eğlencesinde havaya 11 el ateş etti: Askerimi cesaretlendirme amaçlı havaya ateş açtım. Vatanını ve bayrağını seven bir birey olarak kendim de bu vatanın her zaman hazırda bekleyen bir askeriyimhttps://t.co/Je9zeX7uPe pic.twitter.com/Xzqf8sCyNt — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 8, 2019

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