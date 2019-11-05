Fatih Altaylı: VAR, Türkiye'ye üçkağıt unsuru olarak sokuldu

Gazeteci Fatih Altaylı, dün Habertürk TV'de yayınlanan Spor Saati adlı programda spor gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

"VAR'ın Türk futboluna hiçbir şey kazandırmayacağını, Türk futbolunun sahtekar hakemlik müessesesi üzerine kurulduğunu, VAR'ın sadece tartışmaların şeklini değiştireceğini başından söylemiştim. Olacak olanları önceden söylüyorum ben. 'Eşek buradan giderse duvara çarpacak' diyorum ve eşek de gidiyor çarpıyor" ifadesini kullanan Altaylı, şöyle devam etti:

"Eşekte de problem var, eşeği oraya yollayanda da atayanda da problem var. İyi niyet olmadığı için MHK'nin açıklaması, fırıldağa kılıf uydurmak. Fırıldağa kılıf uyduramazsınız. Kimse ahmak, kör, aptal değil. Herkes olan biteni görüyor. MHK olarak güveni sıfır olmuş, TFF olarak yönetim anlayışı herkesçe komedi unsuruna dönüşmüş ve çok kısa süre içerisinde yıpranmış bana sorarsanız Türk spor tarihinin en kötü TFF ile bunun bir yere varması mümkün değil. Bu açıklama 'Evet biz bir sürü rezalete imza atıyoruz ama niye atıyoruz, bir sorun' minvalinde bir açıklama. Dün Fenerbahçe kalecisi, rakip oyuncunun apış arasına dizini dan diye vuruyor. Bunu yüzde 80 görme engelli birisinin bile göreceği vaziyette. Hiçbir şey yok.

Hakem görmez tam VAR'ın göreceği bir şey bu. O genç çocuk da belli ki terbiyesini kaleci antrenörü yapılandan almaya başlamış. 21 yaşında bu kadar ahlaki erozyona uğramaması lazım bir sporcunun. Orada bir bozukluk var. Artık Emre'den mi eski kaleciden mi öğreniyor sportmenliği bilmiyorum. Hakem bunu görmüyor peki de VAR nerede? MHK'ye diyorum ki 'Biz aptal değiliz. Milyonlarca izleyici aptal değil. Sen karşındaki akıllı insanları aptal zannediyorsan sana benzemedikleri için aptal olan sensindir. Kimsenin kimseyi aptal yerine koyma hakkı yok. VAR, Türkiye'deki hakemlerin rezilliğini farklı boyuta çevirme mekanizması haline getirildi. İşine geldiği gibi... İşine geldiğinde 10 pozisyon önceden oyunu kesiyor işine gelmezse devam ediyor. Galatasaray maçında bir penaltı pozisyonu oluyor, vermemek için orta sahada yapılan faule geliyor. Hiç itirazım yok, olabilir. Aynı Galatasaray aynı VAR sistemi içerisinde geçen sene Fenerbahçeli futbolcunun faul yaparak aldığı topla gol yiyor, buna hiç kimse bir şey demiyor. Aptal mıyız biz? Bunu yapanlar büyük bir sahtekarlık yapıyor mu? Ama kim hesap soracak? Kim ne diyecek? Gık diyene ceza."

Altaylı, VAR sisteminin doğru kullanılmadığını belirterek şunları kaydetti:

"Fatih Terim'e sarı kart gösterdi hakem dimi. Baksınlar, hangi teknik direktör kaç kez nereye geçmiş. Ayıptır artık. Sahaya giren teknik direktör gördük daha geçen hafta. Fransa Ligi'nde hakem VAR kulübesine tekme atıp devirdi! Futbola bundan daha büyük darbe olan bir şey yok! Futbolda hata olurdu biterdi. Türkiye'de hakemlerin istedikleri takımları yakma mekanizması olarak kullanılıyor. Futbola bir üçkağıt unsuru olarak sokuldu VAR Türkiye'de."

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