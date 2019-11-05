Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
100525
ALTIN
274.693
DOLAR
5.7519
STERLIN
7.4135
EURO
6.3713
Türkiye Vagon Sanayi (TÜVASAŞ) personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
Facebook'un Logosu Değişti! İşte Yeni Logo!
KPSS sınavında nasıl başarılı olabilirim?
Migros ilköğretim mezunu 900 personel alacak! İşte kadrolar
Konut ve Çeyiz Hesabından Sonra Yeni Hesap Geliyor! Araç Alacaklara Müjde! Devlet Katkı Verecek!

Fatih Altaylı: VAR, Türkiye'ye üçkağıt unsuru olarak sokuldu

Gazeteci Fatih Altaylı, VAR uygulamasını eleştirdi ve "Fransa Ligi'nde hakem VAR kulübesine tekme atıp devirdi. Futbola bundan daha büyük darbe olan bir şey yok. Futbolda hata olurdu biterdi. Türkiye'de hakemlerin istedikleri takımları yakma mekanizması olarak kullanılıyor. Futbola bir üçkağıt unsuru olarak sokuldu VAR Türkiye'de" dedi.

Fatih Altaylı: VAR, Türkiye'ye üçkağıt unsuru olarak sokuldu

Gazeteci Fatih Altaylı, VAR uygulamasını eleştirdi ve "Fransa Ligi'nde hakem VAR kulübesine tekme atıp devirdi. Futbola bundan daha büyük darbe olan bir şey yok. Futbolda hata olurdu biterdi. Türkiye'de hakemlerin istedikleri takımları yakma mekanizması olarak kullanılıyor. Futbola bir üçkağıt unsuru olarak sokuldu VAR Türkiye'de" dedi.

05 Kasım 2019 Salı 22:35
Fatih Altaylı: VAR, Türkiye'ye üçkağıt unsuru olarak sokuldu

Gazeteci Fatih Altaylı, dün Habertürk TV'de yayınlanan Spor Saati adlı programda spor gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

"VAR'ın Türk futboluna hiçbir şey kazandırmayacağını, Türk futbolunun sahtekar hakemlik müessesesi üzerine kurulduğunu, VAR'ın sadece tartışmaların şeklini değiştireceğini başından söylemiştim. Olacak olanları önceden söylüyorum ben. 'Eşek buradan giderse duvara çarpacak' diyorum ve eşek de gidiyor çarpıyor" ifadesini kullanan Altaylı, şöyle devam etti:

"Eşekte de problem var, eşeği oraya yollayanda da atayanda da problem var. İyi niyet olmadığı için MHK'nin açıklaması, fırıldağa kılıf uydurmak. Fırıldağa kılıf uyduramazsınız. Kimse ahmak, kör, aptal değil. Herkes olan biteni görüyor. MHK olarak güveni sıfır olmuş, TFF olarak yönetim anlayışı herkesçe komedi unsuruna dönüşmüş ve çok kısa süre içerisinde yıpranmış bana sorarsanız Türk spor tarihinin en kötü TFF ile bunun bir yere varması mümkün değil. Bu açıklama 'Evet biz bir sürü rezalete imza atıyoruz ama niye atıyoruz, bir sorun' minvalinde bir açıklama. Dün Fenerbahçe kalecisi, rakip oyuncunun apış arasına dizini dan diye vuruyor. Bunu yüzde 80 görme engelli birisinin bile göreceği vaziyette. Hiçbir şey yok.

Hakem görmez tam VAR'ın göreceği bir şey bu. O genç çocuk da belli ki terbiyesini kaleci antrenörü yapılandan almaya başlamış. 21 yaşında bu kadar ahlaki erozyona uğramaması lazım bir sporcunun. Orada bir bozukluk var. Artık Emre'den mi eski kaleciden mi öğreniyor sportmenliği bilmiyorum. Hakem bunu görmüyor peki de VAR nerede? MHK'ye diyorum ki 'Biz aptal değiliz. Milyonlarca izleyici aptal değil. Sen karşındaki akıllı insanları aptal zannediyorsan sana benzemedikleri için aptal olan sensindir. Kimsenin kimseyi aptal yerine koyma hakkı yok. VAR, Türkiye'deki hakemlerin rezilliğini farklı boyuta çevirme mekanizması haline getirildi. İşine geldiği gibi... İşine geldiğinde 10 pozisyon önceden oyunu kesiyor işine gelmezse devam ediyor. Galatasaray maçında bir penaltı pozisyonu oluyor, vermemek için orta sahada yapılan faule geliyor. Hiç itirazım yok, olabilir. Aynı Galatasaray aynı VAR sistemi içerisinde geçen sene Fenerbahçeli futbolcunun faul yaparak aldığı topla gol yiyor, buna hiç kimse bir şey demiyor. Aptal mıyız biz? Bunu yapanlar büyük bir sahtekarlık yapıyor mu? Ama kim hesap soracak? Kim ne diyecek? Gık diyene ceza."

Altaylı, VAR sisteminin doğru kullanılmadığını belirterek şunları kaydetti:

"Fatih Terim'e sarı kart gösterdi hakem dimi. Baksınlar, hangi teknik direktör kaç kez nereye geçmiş. Ayıptır artık. Sahaya giren teknik direktör gördük daha geçen hafta. Fransa Ligi'nde hakem VAR kulübesine tekme atıp devirdi! Futbola bundan daha büyük darbe olan bir şey yok! Futbolda hata olurdu biterdi. Türkiye'de hakemlerin istedikleri takımları yakma mekanizması olarak kullanılıyor. Futbola bir üçkağıt unsuru olarak sokuldu VAR Türkiye'de."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
fatih altaylı var türkiye ye üçkağıt unsuru olarak sokuldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öldürülen oğlunun duruşmasını beklerken kalp krizi geçiren baba hayatını kaybetti
Öldürülen oğlunun duruşmasını beklerken kalp krizi geçiren baba hayatını kaybetti
Bebeğini kaybeden öğretmen kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Bebeğini kaybeden öğretmen kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
PKK asker bombaları kullanmış! Asker böyle imha etti
PKK asker bombaları kullanmış! Asker böyle imha etti

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim