Fatih Altaylı: Ulan aşağılık Fransız medyası, ulan rezil Fransız siyasetçileri, aptal mıyız biz?

Fatih Altaylı, "Sizin ne işiniz var önce onu söyleyin" başlığıyla yayımlanan yazısında ""Fransız medyasının rezilliği bilinen bir şeydir de, giderek cılkını çıkarmaları akılalır gibi değil. Bakın aşağıda okuyacağınız satırları tipik bir Batı karşıtı olarak yazmıyorum" ifadesini kullandı.

Altaylı şöyle devam etti:

"Tam aksine, Batı medeniyetinin, aydınlanmanın, felsefenin, biliminin bir düşkünü, Türkiye’nin bunun bir parçası olması gerektiğine gönülden inanan biri olarak yazıyorum.

Fransız basını diye başlamıştım. Evet, tam anlamıyla cılkını, hadi adı adınca söyleyeyim, bokunu çıkardılar. Artık Türkiye karşıtlığında sınır tanımaz bir noktaya geldiler.

Dün, sabah saatlerinden itibaren milli maçı da bahane ederek Türkiye’ye saldırmaya başladılar. Başta Le Figaro kepazesi olmak üzere hep bir ağızdan ‘Bu maç oynanmasın. Çünkü Türk futbolcular spora siyaset bulaştırdılar ve asker selamı vererek Türkiye’nin Suriye’ye saldırısını desteklediler’ demeye başladılar.

Bakın sevgili okurlar, birilerinin ‘Ne işiniz var Suriye’de?’ demesini saygıyla karşılayabilirim. Ama birisi ne Fransa’dır ne de Fransızlar. Ulan aşağılık Fransız medyası... Ulan rezil Fransız siyasetçileri... Aptal mıyız biz!

Öyle Cezayir’deki katliamlarınıza, OAS’ye, Hindiçin’deki rezilliklerinize gitmeyeceğim. O kadar eskide işim yok. Ulan daha dün, birkaç yıl önce Libya’ya saldıran ve Libya iç savaşını başlatan siz değil miydiniz bu alçaklar!

Bizi ahmak mı zannedersiniz, yoksa alzeheimer’dan mustarip olduğumuzu düşünürsünüz! Hele hele Suriye! Reziller... Suriye’deki iç savaşı ilk ateşleyen siz değil misiniz! Şimdi ahlaksızca ‘Türkiye’nin ne işi var orada’ diye soruyorsunuz.

Peki, ‘Güvenlikleri tehlikede’ diye yaygara yaptığınız askerleriniz ya da lejyonerlerinizin ne işi var orada onu hiç soruyor musunuz! Bizim yanı başımız orası. Oradan atılan silah bizi vuruyor, oradan atılan bomba bize düşüyor, orada yetişen terörist bize saldırıyor!

Ahlaksızlar... Siz 4 bin kilometre öteden geleceksiniz ve ‘Suriye’de ne işimiz var bizim’ demeyeceksiniz. ‘Türkiye’nin ne işi var orada’ diyeceksiniz.

Delikanlı olun ciğerimi yiyin. Savaşa gerçekten karşı olan barışçı bir ülke dese bunu saygı duyarım. Ama siz... Bir durun. Biraz ar lütfen. Biraz haya."

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA