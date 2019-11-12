Fast food devinde skandal! Hamburgerin içinden çıkan şoke etti!

İngiltere’nin Surrey bölgesinde yaşayan Laura-Jane Popsey, kızını okuldan aldıktan sonra Türkiye’de de yüzlerce şubesi bulunan bir fast food restoranına götürdü. Burada bir tavuk burger siparişi veren kadın, paketini aldıktan sonra aracına döndü.

Popsey’nin kızı burgeri yemeye başlarken, genç kadın gözlerine inanamadı.

Ekmeğin içinde bir tavuk ayağı olduğunu gören Popsey, burgeri kızının elinden hızla aldı. Burgerin fotoğrafını çeken Popsey, durumu fast food restoranına bildirdi.

Restoran yetkilileri verdikleri yanıtta, burgeri tavuk göğüsünden yaptıklarını ve ekmeğin içinde görülenin ‘damar’ olabileceğini öne sürdü.

Aldığı yanıttan tatmin olmayan Popsey durumu sosyal medyada paylaşırken, “Mide bulandıran bir görüntüydü. Kızım adeta travma yaşadı. Bir daha asla oraya gitmeyeceğiz” dedi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA