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Fahri trafik müfettişliğinde yeni düzenleme!

Bir yıl süreyle trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenlemeyen müfettişlerin görevine, Emniyet Genel Müdürü'nün teklifi ve İçişleri Bakanı'nın onayıyla son verilebilecek.

Fahri trafik müfettişliğinde yeni düzenleme!

Bir yıl süreyle trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenlemeyen müfettişlerin görevine, Emniyet Genel Müdürü'nün teklifi ve İçişleri Bakanı'nın onayıyla son verilebilecek.

31 Ekim 2019 Perşembe 10:44
Fahri trafik müfettişliğinde yeni düzenleme!

"Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikResmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bir yıl süreyle trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenlemeyen müfettişlerin görevi, Emniyet Genel Müdürü'nün teklifi ve İçişleri Bakanı'nın onayıyla sonlandırılabilecek.

Fahri trafik müfettişi olmak isteyenler, T.C. kimlik numarası, adres bilgileri, sabıka kaydı olmadığı beyanı, sürücü belgesi bilgileri ile öğrenim durumu bilgisini içeren belge ve fotoğrafıyla yazılı olarak ya da valiliklerce elektronik ortamda düzenlenen form ile ikametinin bulunduğu ilin valiliğine müracaat edecek.

Verilen bilgilerin ilgili kurum ve kuruluşlardan güvenli elektronik sistem üzerinden doğrulamasının yapılamadığı durumlarda, başvuru sahibinden ilgili belge talep edilebilecek.

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