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EYT Yasasında Son Durum Nedir?

Emeklilik için gün sayan milyonların gündeminde EYT yasası yer alıyor. Bu nedenle erken emeklilik yasası hakkındaki son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından önemle takip ediliyor. Gözler erken emeklilik yasası hakkında resmi makamlardan gelecek açıklamada. Peki, EYT yasası çıkacak mı? Erken emeklilik yasası 1 Ekim'de Meclis'e gelecek mi? İşte en son EYT gelişmeleri...

EYT Yasasında Son Durum Nedir?

Emeklilik için gün sayan milyonların gündeminde EYT yasası yer alıyor. Bu nedenle erken emeklilik yasası hakkındaki son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından önemle takip ediliyor. Gözler erken emeklilik yasası hakkında resmi makamlardan gelecek açıklamada. Peki, EYT yasası çıkacak mı? Erken emeklilik yasası 1 Ekim'de Meclis'e gelecek mi? İşte en son EYT gelişmeleri...

08 Eylül 2019 Pazar 18:54
EYT Yasasında Son Durum Nedir?

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren erken emeklilik yasasına ilişkin son detaylar hakkında bilgi edinmek istiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'e kadar tatile girdi. Meclis açıldığında yasanın gündeme gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Milyonlar Meclis açıldığında EYT'nin gündeme gelip gelmeyeceği merak ediyor. Peki, EYT yasası ne zaman çıkacak? İşte erken EYT hakkında son detaylar...

ERKEN EMEKLİLİK YASASINDA SON DURUM NEDİR?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "EYT meselesi ben de her gün, mübalağa etmiyorum. Bir tweet attığınız zaman arkasından çok sayıda kardeşimiz EYT ile ilgili yazılar yazıyor. Hakikaten dinlediğimiz zaman biz de onların meselelerine daha yakından vakıf oluyoruz ama biz de şunu söylüyoruz." ifadelerini kullandı. Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin şartları var. Bu Türkiye'de artık erken emeklilik diyebileceğimiz erken yaşlardaki emekliliği kaldırabilecek bir sosyal güvenlik yapımız yok." ifadelerini kullandı.

EYT TATİL SONRASI MECLİS'E GELECEK Mİ?

EYT yasasının tatilden sonra Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

EYT İÇİN ÖNERİLEN FİNLANDİYA MODELİ NEDİR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda konu üzerinde çalışıldığını belirten uzmanlar, "Finlandiya Modeli" olarak bilinen yöntemle, Emeklilikle Yaşa Takılanlar meselesinin önemli ölçüde çözüme kavuşturulabileceğini ifade ettiler.

Uzmanlar konu hakkında şunları söylediler:

"Almanya veya daha çok Finlandiya modeli olarak bilinen model ele alınıyor. Finlandiya ve Almanya'da da emeklilik yaşı 65, 67, buralarda. Bizde ise 2008 sonrası için erkekte 61 kadında 58 yaş şartı bulunuyor.

Finlandiya'da emekliliğine belli bir süre kalanlara, alınacak maaş için her yıl yüzde 2 eksik maaş ödenmesi, yani bu maaştan emekli olunması uygulaması var. Kabul eden hemen emekli oluyor. Emekliliğine iki sene kalan yüzde dört, üç yıl kalan yüzde 6 daha az maaş ile emeklilik söz konusu oluyor. Finlandiya'da Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödemek şartı ile maaşı eski durumuna getirme imkanı da var.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR (EYT) YASASI NEDİR?

1998 yılında işe giren işçinin 2023 yılında emekli olması hakkı bulunurken birkaç yıl sonra çıkarılan yasa yüzünden emeklilik 15 yıl sonraya 2038 yılına ertelenmiştir. Bu yasa nedeniyle binlerce kişi EYT kapsamına dahil edilmektedir.

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Son Güncelleme: 08.09.2019 18:59
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