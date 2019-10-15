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EYT son dakika haberi: EYT yasası çıktı mı?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak tüm Türkiye’ye seslerini duyuran ve gruplar halinde basın açıklamaları yapan EYT mağdurları an be an Meclis tarafından çıkarılması beklenen EYT yasasını bekliyor. EYT sorunun çözülmesi için çözüm yöntemlerini de araştıran EYT’liler merakla sorunun ne zaman çözüleceğini bekliyor.

EYT son dakika haberi: EYT yasası çıktı mı?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak tüm Türkiye’ye seslerini duyuran ve gruplar halinde basın açıklamaları yapan EYT mağdurları an be an Meclis tarafından çıkarılması beklenen EYT yasasını bekliyor. EYT sorunun çözülmesi için çözüm yöntemlerini de araştıran EYT’liler merakla sorunun ne zaman çözüleceğini bekliyor.

15 Ekim 2019 Salı 21:51
EYT son dakika haberi: EYT yasası çıktı mı?

EYT sorunu Türkiye’nin gündemine oturdu. EYT mağdurları birlikte seslerini duyurmak için çalışıyor.

EYT SON DAKİKA GELİŞMESİ!

Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili sorulara karşılık “EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok” dedi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise, “Yıllık 30 milyar liralık bir ek bütçe gerektirir” ifadelerini kullanarak EYT’lilerin sıkıntılarını şuan çözülmeyeceğinin işaretini verdi. EYT sorunuyla ilgili olarak şuanda bir son dakika gelişmesi bulunmuyor.

EYT’liler ise yurt dışında olduğu gibi ülkemizde de EYT sorunun çözülmesini istiyor.

EYT SORUNU ÇÖZÜMÜ İÇİN İSE ŞU 3 YÖNTEM SUNULUYOR:

İLK YÖNTEM: 1969 ve öncesinde doğmuş yani 50 yaşını doldurmuş kadınlar ve 1964 ve öncesinde doğmuş yani 55 yaşını doldurmuş erkekler, 3600 gün pirim ödemişlerse birinci yöntemin yasalaşması halinde erken emekli olabilecekler.

İKİNCİ YÖNTEM: İkinci yöntemde ise yaş şartı kaldırılacak. Çalışma günü ve pirim sayısı dikkate alınarak emekli olunabilecek. Yani 20 yıl çalışan bir kadın ve 25 yıl çalışan bir erkek, ikinci yöntemin yasalaşması halinde erken emekli olabilecekler. Ancak bu yöntemde de 1994 sonrasında işe başlayanların emeklilik şansı ortadan kalkmış olacak.

ÜÇÜNCÜ YÖNTEM: Üçüncü yöntem ise EYT’lilerin de başından beri beklediği düzenleme… Buna göre ise 1999 öncesinde işe başlayıp 5 bin gün çalışmış olanların yaş şartına takılmadan emekli olmaları.

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