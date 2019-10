EYT son dakika haberi: EYT yasası çıktı mı?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak tüm Türkiye’ye seslerini duyuran ve gruplar halinde basın açıklamaları yapan EYT mağdurları an be an Meclis tarafından çıkarılması beklenen EYT yasasını bekliyor. EYT sorunun çözülmesi için çözüm yöntemlerini de araştıran EYT’liler merakla sorunun ne zaman çözüleceğini bekliyor.