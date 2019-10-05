EYT ne zaman çıkacak? Yaşa takılan emekli olacak mı? 2022 yılından önce…

EYT ne zaman çıkacak? Yaşa takılan emekli olacak mı? soruları bugün ülke gündeminden düşmüyor. EYT ile ilgili son haberler merakla takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la ilgili detaylar ise ortaya çıkmaya başladı. Peki EYT ne zaman çıkacak? EYT bugün çıkarsa kimleri kapsayacak? Yaşa takılan emekli olacak mı?

YAŞA TAKILAN EMEKLİ OLACAK MI?

EYT kanunun ne zaman çıkacağı sorusundan önce EYT kanunun kimleri kapsayacağını, yaşa takılan emekli olacak mı? sorularını cevaplamakta fayda var. EYT kanunu çıksa da bazı şartlar sağlanamazsa binlerce vatandaşın emeklilik hayali suya düşecek. Posta Gazetesi yazarı Ekrem Sarısu konuya açıklık getirdi.

Soru: 22 Ocak 1977 doğumluyum. Askerliğimin 8 ayını borçlanıp ödedim. Sigorta girişim 1997 senesine düştü. Ve şu anda 5387 gün primim var. SGK’dan baktığımda emeklilik yaşım 57 görünüyor. Eğer EYT (emeklilikte yaşa takılanlar) çıkarsa bana bir faydası olur mu?

Cevap: Ortada daha yasa tasarısı dahi yok. Şayet çıkarsa, EYT’den muhtemelen emekli olmak için aranan şartlardan yaş dışındaki şartları, yani sigortalılık süresi ve prim ödeme şartlarının yerine getirenler yararlanacaklar.

Süre ve prim şartını henüz sağlayamadığınızdan EYT çıkarsa yararlanamazsınız. Ancak prim eksiğinizi (başlangıcınıza göre 5825 gün veya 5900 gün) tamamlamanız şartıyla, 2022’de 25 yıllık sigortalılık sürenizi dolduracağınız tarihten sonra bir EYT yasası çıkarsa yararlanırsınız.