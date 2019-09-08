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EYT'lilere Pirim Müjdesi!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Ankara'da bir mitingi düzenledi. Binlerce EYT'linin katıldığı Tandoğan'daki mitinge Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bir konuşma yaparak genel sağlık sigortalarını yatırma sözü verdi.

EYT'lilere Pirim Müjdesi!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Ankara'da bir mitingi düzenledi. Binlerce EYT'linin katıldığı Tandoğan'daki mitinge Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bir konuşma yaparak genel sağlık sigortalarını yatırma sözü verdi.

08 Eylül 2019 Pazar 22:11
EYT'lilere Pirim Müjdesi!

Emeklilikte yaşa takılanlar konusuyla ilgili yasanın çıkmasının 20'nci yılı dolayısıyla düzenlenen eyleme katılan sendika ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, farklı güzergahları kullanarak başkentteki Anadolu Meydanı'nda bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, emeklilikte yaşa takılanların bir hak mücadelesi verdiğini belirtti.

'ARALIK'TAN İTİBAREN YATMAZSA BİZ YATIRACAĞIZ'

Yerel seçim döneminde emeklilikte yaşa takılanlar konusuna ilişkin yaptığı açıklamaları hatırlatan Yavaş, şunları söyledi:

"Anlaşılmaz bir şekilde hala Belediye Meclisi'ne soruyorlar, 'EYT'lilerin işi ne oldu?' diye. Bu sorunun muhatabı biliyorsunuz Meclis'tir, Meclis'te söz verip bunu yapmayanlardır. Eğer 31 Aralık 2019'dan itibaren genel sağlık sigortası primleriniz yatırılmazsa, Ankara'da yaşayanların genel sağlık sigorta primlerini biz yatıracağız, bu kadar basit. Mağdur olup, belediyeden gerek eğitim gerek başka konularda yardım isteyenler olursa da kapımız sonuna kadar açık, Ankara Büyükşehir Belediyesi sizin emrinizdedir."

Yavaş, görevde olduğu sürece emeklilikte yaşa takılanların hakları verilene kadar bu desteği verileceğini bildirerek, Meclis'in bir an önce bu talepleri çözüme kavuşturması temennisinde bulundu.

'ÇÖZÜME KAVUŞANA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ'

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Gönül Boran Özüpak ise emeklilikte yaşa takılanlar konusu çözüme kavuşana kadar mücadele edeceklerini bildirdi.

Bu haklı ve onurlu davaya gönül veren herkese teşekkür eden Özüpak, "Bizim yasallığımızı, verdiğimiz hak mücadelesini tartışmaya açmak demokrasiye aykırıdır. Biz bu 20 yılda sadece kendi haklarımız için mücadele etmedik. Biz bu mücadelemizle insanlarımızın demokratik bir tavır gösterebileceğini televizyonlardan, gazetelerden ve sosyal medyadan dünyaya gösterdik. Bundan sonra da göstermeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Özüpak, emeklilikte yaşa takılanların Türkiye'de bilinçli hareket eden gruplardan biri olduğuna işaret ederek, bu kapsamda 11 derneğin kurulduğunu, 25 ilde dernek hazırlığı yapıldığını ve temsilcilerle 55 ilde çalışma yapıldığını anlattı.

Emeklilikte yaşa takılanlara destek vermek için etkinliğe katılan Haluk Levent de "Elfida" ve "Beni Biraz Anlasana" şarkılarını seslendirdi.

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