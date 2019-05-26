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EYT'liler Yenikapı mitinginde buluştu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), İstanbul Yenikapı'da düzenlenecek miting için buluşmaya başladı.

EYT'liler Yenikapı mitinginde buluştu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), İstanbul Yenikapı'da düzenlenecek miting için buluşmaya başladı.

26 Mayıs 2019 Pazar 12:02
EYT'liler Yenikapı mitinginde buluştu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin çağrısıyla bugün Yenikapı’da merkezi miting düzenleniyor.

Valilikten gelen onayın ardından EYT’liler Yenikapı’da yapılacak miting için çağrı yapmıştı.

Bu çağrı üzerine Türkiye'nin dört bir yanından EYT'liler, Yenikapı miting alanında buluşmaya başladı.

Dernek Başkanı Gönül Boran Özüpak, "Davana sahip çıkacaksın, birlikte başaracağız, birlikte güçlü olacağız. Bu dava hepimizin, sen varsan bir fazlayız" diyerek emeklilik prim gününü dolduran ancak yaş nedeniyle emekli olamayan herkesi mitinge katılarak taleplerine sahip çıkmaya çağırmıştı.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 26.05.2019 12:27
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