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EYT ile ilgili flaş gelişme! Yüz binlerce kişi bekliyordu...

Yüz binlerce kişi EYT'yi beklerken çok önemli gelişme yaşandı. AK Parti kampında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili bir çalışmanın olmadığını açıkladı.

EYT ile ilgili flaş gelişme! Yüz binlerce kişi bekliyordu...

Yüz binlerce kişi EYT'yi beklerken çok önemli gelişme yaşandı. AK Parti kampında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili bir çalışmanın olmadığını açıkladı.

08 Ekim 2019 Salı 09:48
EYT ile ilgili flaş gelişme! Yüz binlerce kişi bekliyordu...

EYT ne zaman çıkacak? Yaşa takılan emekli olacak mı? aylardır ülke gündeminden düşmüyor. EYT ile ilgili son gelişmeler  merakla takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la ilgili detaylar ise ortaya çıkmaya başladı. Peki EYT ne zaman çıkacak? EYT bugün çıkarsa kimleri kapsayacak? 

Emeklilikte prim gün sayısını tamamlamış ancak yaş nedeniyle emekli olamayanların sorunları ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan'ın Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiği belirtilmişti. Bu durum yüz binlerce kişiyi umutlandırmıştı. Emeklilikte yaşa takılanların sorunu 1999’dan beri devam ediyor. 8 Eylül 1999 öncesinde SSK’lı, Bağkurlu ve Emekli Sandığı (memur) mensubu olarak iş hayatına başlayanlar erkek ise 25 yıl ve 5000 gün, kadın ise 20 yıl ve 5000 gün şartıyla emekli olabiliyordu. Örneğin; 18 yaşında sigortalı işe başlayan bir kadın 5000 günlük primi tamamlarsa 38 yaşında, erkekler de 43 yaşında emekliliğe hak kazanabiliyordu.

FİNLANDİYA MODELİ

Hatta model tartışılmış ve Finlandiya ve Almanya’da  modelleri konuşulmuşttu.

Almanya'da emeklilik yaşı 65-67 arasında, Türkiye’de 2008 sonrasında yaş erkekte 61, kadında 58. Finlandiya’da geliştirilen sisteme göre, emekliliğine kısa bir süre kalan bireylere alınacak maaş için her yıl yüzde 2 daha az maaş ödeniyor. 

UZUN SOLUKLU OLACAK

Konuyla ilgili NTV’ye bilgi veren Prof. Dr Vedat Bilgin ise şunları söylemişti: “Emeklilikte yaşa takılanlar homojen bir grup değil. Bu konuda durumu çok farklı olanlar var. Çalışmalarımız uzun soluklu olacak, şu an işin çok başındayız henüz somut bir gelişme yok..."

EYT İLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME 

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre AK Parti kampında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili bir çalışmanın olmadığını açıkladı.  Bakan Albayrak, "EYT gündemimizde yok" dedi.  

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