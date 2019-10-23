EY Türkiye geleceğin vergi profesyonellerini seçti!

Dünyanın lider denetim ve danışmanlık şirketlerinden EY'nin gelecek nesil vergi profesyonellerinin yeteneklerini bugünden keşfetmek ve kariyer fırsatlarını tanıtmak amacıyla düzenlediği Vergi Maratonu 2019 Yarışması’nın kazananları açıklandı. Sektörün önde gelen isimlerinin bir araya geldiği gala gecesinde birincilik ödülünü İstanbul Kadir Has Üniversitesi Hukuk Bölümü öğrencisi Dilara İnal kazandı. İkincilik ödülünün sahibi İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Bölümü öğrencisi Mehmet Taha Coşkun olurken, Bilkent Üniversitesi Hukuk Bölümü mezunu Bersu Kılıç ve Bilkent Üniversitesi Hukuk Bölümü öğrencisi Fatih Eren Yavuz ise üçüncülük ödülünü paylaştı.

EY Türkiye Vergi Bölümü Ortağı Ateş Konca, bugünün dünyasında yerel ve uluslararası vergi düzenlemeleriyle bunlara uyum süreçlerinin şirketlerin en önemli gündemlerinden biri haline geldiğini belirterek, şirketlerin etkin vergi yönetimi stratejileri geliştirecek gençlere de önemli kariyer fırsatları sunduğunu dile getirdi. Ateş Konca, yeni mezun gençlere kariyerlerinde destek ve yol gösterici olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek şunları söyledi: “Vergi düzenlemelerine ilişkin uygulamaların farklı alanlarında görev alacak gençlerimizin EY Türkiye vergi uzmanlarıyla birebir çalışma fırsatı yakaladığı ve değerli jüri üyelerine vaka çalışması sunumu yaptığı Vergi Maratonu Yarışması bu anlamda genç yeteneklerin kazanılması açısından da büyük önem taşıyor.”

Türkiye genelinden 420’ye yakın başvuru alındı

Başvuruları 3 Mayıs – 31 Temmuz 2019 tarihleri arasında www.vergimaratonu.com adresinden alınan yarışmaya, Türkiye genelinden 420’ye yakın başvuru yapıldı. Yarışmaya katılan öğrencilere mentorluk yapan EY Türkiye Vergi Bölümü uzmanları, yarışmanın ilk aşaması olan vergi konulu kompozisyonları tek tek değerlendirdi. Tüm Türkiye’deki üniversitelerden gelen yoğun başvuruların ardından; kompozisyonları en çok beğenilen 10 aday finale kalma hakkı elde etti. Finale kalan öğrenciler yarışma boyunca sunum hazırlama aşamasında EY uzmanlarından mentorluk desteği aldı.

Yarışmanın jüri üyeliğini EY Türkiye Vergi Bölümü Başkanı Erdal Çalıkoğlu, EY Türkiye Vergi Bölümü Ortağı Ateş Konca, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Billur Yaltı, Yapı Kredi Faktoring Genel Müdür Yardımcısı Talip Boz ve Turkcell Grup Raporlama ve Vergi Yönetimi Direktörü Kamil Kalyon üstlendi. Yarışmanın birincisi olan Dilara İnal, 7.000 TL’lik para ödülünün yanı sıra EY tarafından Amsterdam’da gerçekleşecek olan “Yılın Genç Vergi Profesyoneli” (Young Tax Professional of the Year) yarışmasında ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. Yarışmanın ikincisi 4.000 TL, üçüncüsü ise 2.000 TL ile ödüllendirildi. Yarışmada finale kalan tüm adaylar EY Türkiye'de iş ve staj imkânı için değerlendirilecekler.

Yılın Genç Vergi Profesyoneli Yarışması hakkında

20’den fazla ülkenin katılımıyla gerçekleşen “Young Tax Professional of the Year” finaline farklı bilgi birikimi ve tecrübelere sahip uluslararası vergi profesyonelleri katılıyor. Bu açıdan yarışma, katılımcılar için farklı kültürlerle tanışma, vaka analizleri ve mülakatlar ile deneyim kazanma fırsatı sunuyor.

Young Tax Professional of the Year - Yılın Genç Vergi Profesyoneli yarışmasına katılacak ülkeler; Avusturya, Belçika, Çin, Danimarka, Mısır, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hong Kong, Macaristan, Hindistan, İtalya, Lüksemburg, Kazakistan, Malezya, Hollanda, Nijerya, Norveç, Pakistan, Portekiz, Romanya, Rusya, İspanya, Güney Afrika, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayvan, Türkiye, İngiltere ve Ukrayna.

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