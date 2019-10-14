EY Türkiye 342 yeni mezunu bünyesine kattı

Türkiye’de yeni mezunlar tarafından en çok tercih edilen firmalardan biri olan uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi EY, her yıl olduğu gibi 2019’da da yeni mezunlara iş fırsatları yaratıyor. EY Türkiye, yeni dönemde 342 yeni mezunu bünyesine katarak ülke ekonomisine ve istihdama sağladığı desteği sürdürüyor. Bu yıl yaklaşık 7000 yeni mezun EY ailesine katılmak için başvuruda bulunurken, EY Türkiye’nin çalışan sayısı kadrosuna dâhil olan yeni mezunlarla birlikte 1.700 kişiye yaklaştı. EY, dünyanın önde gelen işveren markası araştırma şirketi Universum tarafından 12 ülkede yaklaşık 250 bin üniversite öğrencisinin görüşü alınarak gerçekleştirilen yıllık araştırmada 2016’dan bu yana “Dünyanın En İyi Profesyonel Hizmet İşvereni” olarak unvanını koruyor.

Çalışanlarının potansiyellerine ulaşmasını sağlayan bir çalışma ortamı sunuyor

“EY Türkiye olarak; genç yeteneklerimizin barındırdığı potansiyeli, ülkemizin kalkınmasını sağlayacak en önemli değer olarak görüyoruz” diyen EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları, konu ile ilgili şunları söyledi: “Yeni mali yılda yeni mezun ve deneyimli olmak üzere yaklaşık 400 arkadaşımızın işe alım süreçlerimiz kapsamında aramıza katılmasının yanı sıra 261 çalışanımız bir üst pozisyona terfi etti. Geçtiğimiz mali yılda ise 226 kişi şirketimizde staj yapma imkânı buldu. EY olarak; köklü kurum kültürümüz ile yeni mezunların iş yaşamlarındaki ilk adımlarını atmalarını ve Türkiye’nin gelişmiş ekonomiler arasında yer almasına destek olan işler yapacakları bir geleceğe sahip olmalarını sağlıyoruz. İşletme, mühendislik ve IT öğrencilerinin görüşlerini yansıtan Universum araştırmasında, EY’nin dünyanın en iyi işveren markaları arasında yer alması çalışanlarımızın hem profesyonel hem de kişisel olarak potansiyellerine ulaşmalarını destekleyen bir çalışma ortamı sunduğumuzu gösteriyor.”

Dünya genelinde 150’den fazla ülkede faaliyet gösteren EY, çalışan eğitimine yaklaşık 530 milyon dolar yatırım yaparken, 2019 mali yılında total olarak 34,6 milyar dolar gelir kaydetti.

Oryantasyon süreci hakkında Bu yıl Ocak ve Mayıs ayları arasında EY Türkiye web sitesinde yayınlanan ilana yapılan başvurular arasında yapılan ön eleme sonucu adaylar genel yetenek ve yabancı dil sınavlarına girmeye hak kazandı. Bu aşamaları da başarıyla tamamlayan adaylardan sorumlu ortaklar ve yöneticilerle gerçekleştirilen mülakatlar sonucunda 342 yeni mezun EY Türkiye’de çalışmaya hak kazandı. 30 Eylül’de aldıkları genel oryantasyon eğitimi ile EY’deki kariyerlerine ilk adımlarını atan yeni mezunlar, 1-18 Ekim tarihleri arasında ise her sene olduğu gibi kıdemli danışmanlar tarafından teknik eğitimler veriliyor. Yeni mezunlar eğitimlerini tamamlamalarının ardından EY Türkiye ailesinin en yeni üyeleri olarak, EY’nin İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa ofislerinde denetim, vergi, kurumsal finansman ve danışmanlık gibi birçok farklı alanda görevlerine başlayacaklar.

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