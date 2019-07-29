Excel Ve Power Bi Kursu

Excel uygulaması muhasebeden pazarlamaya tüm çalışma sektörlerinde sıklıkla kullanılmaktadır.

Özellikle raporlar ile sık sık çalışma yapılan alanlarda daha sık kullanılmaktadır. Bundan kaynaklıdır ki öğrencilik ve iş yaşantısı içerisinde her bireyin kullanmayı bilmesi gereken bir uygulamadır. Hem temel hem de ileri excel kursu vermekteyiz. Bu sayede excel bilgisi hangi aşamada olursa olsun herkese kursumuz hitap etmektedir. Kursun sayesinde eğitime katılan herkes istediği verilere kolayca ulaşabilir ve bu verileri işleyebilir.

Excel uygulamasının en çok kullanılan fonksiyonlarına hakim olabileceğiniz gibi özet tablolardan yararlanarak elinizdeki verilerin sadeleştirilmesini de sağlayabilirsiniz. Ayrıca bu tabloları çok farklı şekillerde hazırlama imkanı sunulmakta olup daha kolay karşılaştırma sonuçlarına ulaşabilirsiniz. Böylece başkalarından size ulaştırılan belgelerin adapte edilmesi de zaman kaybetmeden çok kısa sürelerde gerçekleştirilebilmektedir. Excel uygulaması sayesinde üretim sağlayan firmalarda da verimlilik ciddi oranda artmakta bundan kaynaklı çoğu iş başvurusunda excel uygulamasını aktif olarak kullanabilme istenilen koşul olarak istenmektedir.

Power Bi Kursunun Avantajları

Günümüzde artan rekabet ve ticaretin artık evrensel olarak gerçekleştirilmesi nedeniyle power bi uygulamasına çok ihtiyaç olduğu görülmüştür. Power bi uygulaması iş zekası adıyla da anılmakta olup adından da anlaşılabileceği gibi işin tüm adımlarının planlanmasına sağlamaktadır. Power bi kursu adan tüm kursiyerlerimiz aldıkları eğitim doğrultusunda kendi verilerini görselleştirme ve şirketin amaçlarına hizmet etmeyi sağlamaktadır. Uygulamayı excel uygulamasına aşina olan herkes kursa katılım sağlayabilmektedir.

Kursun sayesinde tüm kursiyerler excel verilerini power bi uygulamasına aktarmayı öğrenir ve kolaylıkla da doğrudan veri pazarlarına ulaşım sağlayabilecek duruma geliyor. Uygulama sadece bilgisayarlarda kullanılmamakta olup ayrıca mobil veya web ortamlarında da kullanılabilmektedir. Bu sayede kendi verilerinizi ve çalışmakta olduğunuz şirketin verilerini hızlı ve kolay bir şekilde oluşturabilirsiniz. Ayrıca bu verileri analiz ederek yorumlayabilir ve bu verilerle raporlama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.