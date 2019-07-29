Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 27°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
102820
ALTIN
257.471
DOLAR
5.6354
STERLIN
6.9649
EURO
6.2670
Sevgilisini öldürüp beynini yedi
Meslekten ihraç edilen eski polis kendini astı
Ali Babacan'a ''Huzur Partisi'' çağrısı! İsim haklarını aldı...
Bakanlık Uyardı! Bunları Sakın Almayın...
Film Gibi Olay! Birbirine Dikilmiş Cesetler bulundu!

Excel Ve Power Bi Kursu

Excel uygulaması muhasebeden pazarlamaya tüm çalışma sektörlerinde sıklıkla kullanılmaktadır.

Excel Ve Power Bi Kursu

Excel uygulaması muhasebeden pazarlamaya tüm çalışma sektörlerinde sıklıkla kullanılmaktadır.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:55
Excel Ve Power Bi Kursu

Excel uygulaması muhasebeden pazarlamaya tüm çalışma sektörlerinde sıklıkla kullanılmaktadır.

Özellikle raporlar ile sık sık çalışma yapılan alanlarda daha sık kullanılmaktadır. Bundan kaynaklıdır ki öğrencilik ve iş yaşantısı içerisinde her bireyin kullanmayı bilmesi gereken bir uygulamadır. Hem temel hem de ileri excel kursu vermekteyiz. Bu sayede excel bilgisi hangi aşamada olursa olsun herkese kursumuz hitap etmektedir. Kursun sayesinde eğitime katılan herkes istediği verilere kolayca ulaşabilir ve bu verileri işleyebilir.

Excel uygulamasının en çok kullanılan fonksiyonlarına hakim olabileceğiniz gibi özet tablolardan yararlanarak elinizdeki verilerin sadeleştirilmesini de sağlayabilirsiniz. Ayrıca bu tabloları çok farklı şekillerde hazırlama imkanı sunulmakta olup daha kolay karşılaştırma sonuçlarına ulaşabilirsiniz. Böylece başkalarından size ulaştırılan belgelerin adapte edilmesi de zaman kaybetmeden çok kısa sürelerde gerçekleştirilebilmektedir. Excel uygulaması sayesinde üretim sağlayan firmalarda da verimlilik ciddi oranda artmakta bundan kaynaklı çoğu iş başvurusunda excel uygulamasını aktif olarak kullanabilme istenilen koşul olarak istenmektedir.

 Power Bi Kursunun Avantajları

Günümüzde artan rekabet ve ticaretin artık evrensel olarak gerçekleştirilmesi nedeniyle power bi uygulamasına çok ihtiyaç olduğu görülmüştür. Power bi uygulaması iş zekası adıyla da anılmakta olup adından da anlaşılabileceği gibi işin tüm adımlarının planlanmasına sağlamaktadır. Power bi kursu adan tüm kursiyerlerimiz aldıkları eğitim doğrultusunda kendi verilerini görselleştirme ve şirketin amaçlarına hizmet etmeyi sağlamaktadır. Uygulamayı excel uygulamasına aşina olan herkes kursa katılım sağlayabilmektedir.

Kursun sayesinde tüm kursiyerler excel verilerini power bi uygulamasına aktarmayı öğrenir ve kolaylıkla da doğrudan veri pazarlarına ulaşım sağlayabilecek duruma geliyor. Uygulama sadece bilgisayarlarda kullanılmamakta olup ayrıca mobil veya web ortamlarında da kullanılabilmektedir. Bu sayede kendi verilerinizi ve çalışmakta olduğunuz şirketin verilerini hızlı ve kolay bir şekilde oluşturabilirsiniz. Ayrıca bu verileri analiz ederek yorumlayabilir ve bu verilerle raporlama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Son Güncelleme: 29.07.2019 10:03
Anahtar Kelimeler:
excel power bi kursu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sıcak hava bunaltacak ! Meteoroloji'den uyarı geldi
Sıcak hava bunaltacak ! Meteoroloji'den uyarı geldi
Abdurrahman Dilipak: Babacan’ın partisinde İslamcı isimler merkezde değil
Abdurrahman Dilipak: Babacan’ın partisinde İslamcı isimler merkezde değil
Atatürk Orman Çiftliği arazisinden Medipol'e 555 bin metrekare arazi
Atatürk Orman Çiftliği arazisinden Medipol'e 555 bin metrekare arazi

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim