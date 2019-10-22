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Evleri yıkılan Yusuf, 'İçeride ayakkabım kaldı' diye ağladı

Aksaray'da, Topakkaya Belediyesi ekiplerinin kaçak yapıları yıkımı sırasında evleri yıkılan 7 yaşındaki Yusuf Bildirici, "İçeride ayakkabım kaldı'' diyerek, ağladı.

Evleri yıkılan Yusuf, 'İçeride ayakkabım kaldı' diye ağladı

Aksaray'da, Topakkaya Belediyesi ekiplerinin kaçak yapıları yıkımı sırasında evleri yıkılan 7 yaşındaki Yusuf Bildirici, "İçeride ayakkabım kaldı'' diyerek, ağladı.

22 Ekim 2019 Salı 13:10
Evleri yıkılan Yusuf, 'İçeride ayakkabım kaldı' diye ağladı

Topakkaya Belediyesi'nce hazine arazisine yapılan evlerin de bulunduğu 20 yapının yıkılması için verilen tahliye süresinin dolması üzerine bugün jandarma eşliğinde çalışma başlatıldı.

Yıkım çalışmaları sırasında evleri yıkılan Yusuf Bildirici, "İçeride ayakkabım kaldı'' diyerek, ağlamaya başladı.

Bunu duyan jandarma da Yusuf'u yeni ayakkabı alacaklarını söyleyerek, sakinleştirdi.

Kaçak yapılar ise iş makinesiyle yıkıldı. 

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