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Evinde evcil hayvan besleyenler için yargıdan emsal karar

Kanunen "mal" olarak görülen ancak hayvan severlerin tepki gösterdiği evcil hayvanlar için yargıdan emsal niteliğinde bir karar geldi. Bu karar emsal olursa artık hiçbir canlı haczedilemeyecek...

Evinde evcil hayvan besleyenler için yargıdan emsal karar

Kanunen "mal" olarak görülen ancak hayvan severlerin tepki gösterdiği evcil hayvanlar için yargıdan emsal niteliğinde bir karar geldi. Bu karar emsal olursa artık hiçbir canlı haczedilemeyecek...

03 Haziran 2019 Pazartesi 19:06
Evinde evcil hayvan besleyenler için yargıdan emsal karar

Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre mahkemeden evcil hayvan sahiplerini sevindirecek bir karar geldi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde hayatını kaybeden tekstil firması sahibi Cahit E.’un boşandığı ilk eşi Nilüfer B., nafakalarının ödenmediği iddiasıyla merhumun ikinci eşi Pervin E. hakkında 20 milyonluk icra takibi başlattı.

Haczedilen mallar arasında golden retriever cinsi ‘Fındık’ isimli köpek de vardı.

Pervin E., haczedilen köpekle ilgili Çorlu İcra Hukuk Mahkemesi’ne itirazda bulundu. “Fındık” adlı köpeğin üzerindeki haczin kaldırılmasını isteyen Pervin E.'u mahkeme haklı buldu.

Çorlu İcra Hukuk Mahkemesi, bir canlı olan ve hak ehliyeti olan köpeğin haczedilemeyeceğini belirterek köpek üzerindeki haczin kaldırılmasına karar verdi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Hürriyet

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