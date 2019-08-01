Evinde bonzai çıktı: ‘Ne olduğunu bilmiyordum, çaldım’

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi’nde bir evde uyuşturucu olduğu ihbarını aldı.

Adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, yaptıkları aramada elbise dolabında poşet içinde 837 gram bonzai ele geçirdi.

Evde bulunan Emre A., polise "Bunu tanımadığım kişiler toprağa gömüyordu. Onlar gittikten sonra merak edip çaldım, içinde ne olduğunu bilmiyorum" dedi.

25 yaşındaki şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA