Evden Çalışmak İsteyenlere Binlerce İş Fırsatı!

Yaklaşık 8.5 milyon freelance yani serbest çalışanın 2023'te Türkiye iş piyasasındaki yerini alacağı öngörülüyor. Özellikle 25-35 yaş arası insanlarda yaygın olan serbest çalışmada uzmanlık alanları ise son yıllarda grafik tasarım, web yazılım, SEO ve dijital pazarlama ile yazılım sektörlerinde yaygınlaşsa da yiyecekten el işi satışına kadar her sektörde serbest çalışan bulunuyor. Serbest çalışanlarla, tam zamanlı personel çalıştırmayı tercih etmeyen işverenleri bir araya getiren birçok platform var.

ÖĞRENCİ, EV KADINI, EMEKLİ...

Pariyer: İşkur onaylı hem iş hem çalışan arama platformu olan Pariyer.com’da, part time, dönemsel ve freelance iş ilanları bulunuyor. Özellikle part-time iş arayan öğrenciler, ev kadınları ve emekliler için olanak sağlayan sitedeki ilanlar Ankara, İzmir ve İstanbul gibi kalabalık şehirlerden daha fazla talep alıyor.

Freelance iş ilanları ise özellikle bilişim alanında hayli yaygın. Ayrıca sitede dönemsel iş ilanları da yer alıyor. Buradaki ilanlara Türkiye’nin tüm illerinden başvuru yapılabiliyor. 100'ü aşkın iş seçeneği bulunuyor.

NAKLİYATTAN TAMİRATA

Armut: Yaklaşık 400 bin profesyonel üyesi bulunan site aracılığıyla, nakliyattan, tamirata, düğün organizasyonundan fotoğraf çekimine birçok ihtiyaca çözüm sunuluyor. Platform aracılığıyla hizmet vermek isteyen profesyoneller, siteye üye olup giriş yaparak sisteme dahil olabiliyor.

Tüketiciler de istediği hizmet karşılığında 5 farklı kişiden ücretsiz teklif alabiliyor. Böylece kıyaslama ve pazarlık yapma imkanı sunuluyor. Aylık müşteri sayısı 150 bine ulaşan sitede, yaklaşık 300 milyon liralık iş hacmi oluşuyor.

FREELANCER'LA İÇİN

Elemannet: Aslında işçi ile işverenleri biraraya getirmek için kurulan platform, freelancer’lar için de özel bir bölüm geliştirdi. Serbest çalışanlar siteye üye olduktan sonra ‘freelance ilanlar’ sekmesine tıklayarak, aradıkları alanlardaki iş ilanlarını inceleyebilirler.

59 FARKLI SEKTÖRDEN ÜYELER

Sanaluzman: İşverenler ile serbest çalışanları (freelancer) bir araya getiren platform, yazılım, tasarım, çeviri, metin yazarlığı, reklamcılık, satış pazarlama, danışmanlık gibi birçok alanda proje bazlı iş imkânlarını sisteminde barındırıyor.

Yaklaşık 10 bin üyesi bulunan site, özellikle KOBİ’ler (küçük ve orta ölçekli işletmeler) tarafından tercih ediliyor. Yurtdışından da üyelerin bulunduğu platformda, 59 farklı sektörden üyeler bir araya geliyor.

EVDE ÇALIŞMA İMKANI

Bionluk: Platform, freelancer’larla, girişimci startup’ları bir araya getirerek birlikte çalışmalarına olanak sağlıyor. Özellikle evlerinden çalışmayı sevenler bu platform aracılığıyla, istedikleri her yerden, uzmanlık alanlarına göre iş üreterek geçimlerini sağlayabiliyorlar.

Bionluk, internet reklamcılığından video ve animasyon prodüksiyonuna, web tasarımından web yazılımına, metin yazarlığından seslendirme ve dublaja, grafik ve tasarım hizmetlerinden organizasyon ve planlamaya kadar pek çok iş alanında hizmet veren freelancer için bir seçenek olarak ön plana çıkıyor.

310 MİLYONLUK PROJE

Uzman kirala: 63 binin üzerinde kayıtlı uzman freelancer’ın bulunduğu sitede, 196 farklı alanda iş seçeneği bulunuyor. Sitede bugüne kadar yaklaşık 310 milyon liralık proje geliştirildi.

YORUMLAR YOL GÖSTERİYOR

Proje kurdu: Farklı büyüklük ve içerikteki projeler için, güvenilir uzmanlar arayan proje sahipleri ile yetenekli profesyonelleri buluşturan bir site. Platform bünyesinde, 13 bine yakın proje uzmanı ve 7 bine yakın proje sahibi bulunuyor. Bugüne kadar projekurdu.com üzerinden 5 binin üzerinde proje tamamlanmış. Proje sahipleri, uzman seçmeden önce uzman hakkındaki olumlu ve olumsuz yorumları inceleme imkanına sahipken, uzmanlar da çalışma koşullarıyla ilgili referans verebiliyor.

ÜCRET 2 BİN LİRAYA ÇIKABİLİYOR

Bu platformlarda, 1000 karakterli bir İngilizce metnin çevirisini 10 liraya ya da 1 dakikalık bir seslendirmeyi 200 liraya yapan freelancer’lara ulaşmak mümkün. Referanslara göre fiyat da artıyor.

Örneğin bir günlük bir karşılama hostesliği için ücret 2 bin liraya kadar çıkabiliyor. Yarı-zamanlı iş arayan öğrenciler de bu platformları kullanabiliyor. Böylece fırıncı ustasından palyaçoya, bakıcıdan pilates eğitmenine her türlü serbest çalışan için iş olanağı yaratılıyor.

SERBEST ÇALIŞANLAR EMEKLİ OLABİLİR Mİ?

Freelancer’lar vergi kaydı yapılarak kayıt sistemi içine dahil olduğunda; sağlık sigortası, emeklilik hakkı, gelir ya da kazanç sigortası gibi imkanlardan da faydalanabiliyor. Serbest çalışanlar için iki çeşit sigorta sözkonusu. Bunlardan biri kendi adlarına şirketleri olup vergi mükellefi olan bağımsız çalışanlar, Bağkur’lu olarak sigortalı olabilirler.

Kendi belirledikleri kazanç üzerinden her ay sigorta primi ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanabilir, emekli olabilirler. Bir diğer koşul da isteğe bağlı sigortalı olmak. Bağımsız çalışan kişi; vergi mükellefi veya şirket ortağı değilse isteğe bağlı sigortalı olabilir.

Bağımsız çalışan bu durumda da kendi belirlediği sigorta primini ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanabilir, emeklilik için gereken yaş, prim ve sigortalılık şartlarını yerine getirirse emekli maaşı da alır. (Posta)