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Evde zorla tuttu, kurşun yutturup cinsel tacizde bulundu!

Bursa’nın Mudanya ilçesinde kasten adam öldürmek suçlamasıyla yargılanan 17 yaşındaki E.P.'nin ifadesi ortaya çıktı. Buna göre E.P., "Evde 4 gün boyunca beni zorla tuttu. Bu 4 gün boyunca bütün odaları kilitledi. Burada beni bir çok kez darp etti. Silah tehdidiyle bana kurşun yutturup cinsel tacizde bulundu" dedi.

Evde zorla tuttu, kurşun yutturup cinsel tacizde bulundu!

Bursa’nın Mudanya ilçesinde kasten adam öldürmek suçlamasıyla yargılanan 17 yaşındaki E.P.'nin ifadesi ortaya çıktı. Buna göre E.P., "Evde 4 gün boyunca beni zorla tuttu. Bu 4 gün boyunca bütün odaları kilitledi. Burada beni bir çok kez darp etti. Silah tehdidiyle bana kurşun yutturup cinsel tacizde bulundu" dedi.

23 Temmuz 2019 Salı 10:12
Evde zorla tuttu, kurşun yutturup cinsel tacizde bulundu!

Geçen ocak ayında Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen olayda 28 yaşındaki A.T., misafir ettiği 17 yaşındaki E.P. adlı arkadaşıyla evinde tartıştı. İlerleyen saatlerde gençler arasında tartışma çıktı. E.P., A.T.'yi 3 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Olayın ardından E.P. tutuklandı. 

E.P. hakkında ‘kasten adam öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezası talebiyle Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Mudanya Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede gencin ifadeleri yer aldı. E.P., şunları söyledi:

“A.T. ile bir arkadaşım aracılığıyla tanıştık. A.T'nın evine kız arkadaşlarla beraber gittik ve uyuşturucu kullandık. Daha sonra kız arkadaşları arabayla götürmek isterken A.T. yanıma gelip beni zorla eve soktu. Üzerime kapıyı kilitleyip bir saat sonra geldi. Evde 4 gün boyunca beni zorla tuttu. Bu 4 gün boyunca bütün odaları kilitledi. Burada beni bir çok kez darp etti.

'BİR YAKINIM VASITASIYLA HASTANEYE GİTTİM'

Silah tehdidiyle bana kurşun yutturup cinsel tacizde bulundu. Olay günü sopayla beni darp ettiği sırada masada bulunan bıçağı fark edip aldım. Rastgele salladım. Ardından aracıyla evden uzaklaştım. Bir yakınım vasıtasıyla hastaneye gittim. Hastanede yapılan kontrolde zorla yutturduğu kurşun ortaya çıktı."

Savcının iddianamesinde, gencin vücudunda kurşun bulunduğunun raporla sabit olduğu bildirildi. Savcı, sanık hakkında ‘kasten adam öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezası talep etti.E.P. önümüzdeki günlerde hakim önüne çıkacak. 

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Son Güncelleme: 23.07.2019 10:23
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