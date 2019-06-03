Evde bira yapımı için kullanılan kitlere ÖTV getirilebilir!

Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, Sözcü'den Nuray Tarhan'ın sorularını yanıtladı.

"Bir süredir drone'lara vergi getirileceği söyleniyor. Nereden çıkıyor bu söylentiler?" sorusu üzerine Bingöl, şunları kaydetti:

"24 Temmuz 2017'de dönemin Maliye Bakanı Naci Ağbal, drone'ların havada ÖTV'siz uçtuğunu dile getirmiş ve şöyle demişti: 'Drone sayısı artıyor ama vergisi yok. ÖTV gelebilir.' İçinde bulunduğumuz ekonomik konjonktürde bütçe açığı hedefimizin (80.6 milyar TL) yüzde 70'e yakınını (54.5 milyar TL) tüketmiş durumdayız. Hal böyle olunca ve vergi yapımızın yüzde 70'e yakını dolaylı vergilerden oluşunca ister istemez hem bütçe açığını kapatabilmek hem de azalan vergi gelirini artırabilmek için Ağbal'ın fikri yürürlüğe girebilir. Çünkü daha geçen ay cep telefonundaki ÖTV oranı yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarıldı. Ayrıca yurtdışından gelen paketlerdeki istisna kaldırılarak, bu ürünlerden ÖTV'ye tabi olanlara yüzde 20 ÖTV konuldu. Bu veriler ışığında drone'lara ÖTV gelmesi hiç de uzak bir ihtimal değil. Hatta tütün ve alkollü içeceklerdeki vergiden kaçınmanın (evde bira yapımı gibi) önüne geçebilmek için evde bira yapımı için kullanılan bira kitlerine de ÖTV getirilebilir. Böylece trajikomik ÖTV uygulamalarına yenileri eklenmiş olacak."

Bingöl, Tarhan'ın "Bu durumda içki ve sigaraya da yeni zamlar yolda" yorumu üzerine de şöyle konuştu:

"2018'de tahsil edilen ÖTV'nin yarısından fazlası alkol ve tütün ürünlerinden geldi. Özellikle alkollü içkiden alınan vergideki artış tüm vergi gelirlerindeki artışı katladı. 2017'de artış oranı yüzde 27, 2018'de yüzde 24 oldu. ÖTV Kanunu'ndaki düzenleme nedeniyle bu ürünlerde 6 ayda bir üretici fiyat endeksine (ÜFE) göre otomatik artış yapılıyor. İlk 4 ayda ÜFE artışı yüzde 5'i buldu. Haziran sonuna kadar oran daha da artarsa sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV temmuzda otomatik olarak yükselir. Fiyatı 15 lira olan bir paket sigarada vergi oranı şu anda yüzde 86. Yani 20 dal sigaranın 17 dalı vergi. 70'lik rakıdaki vergi oranı da yaklaşık yüzde 72."

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