Etkili İletişimin, Yüzde 60’ı Beden Dili!

Etkili konuşma ve hitabetin önemi, iletişimde beden dilinin doğru kullanımına dair pek çok bilinmeyeni genç iş insanları ile paylaşan Pekinton, Türkçe’nin kullanımında en çok yapılan hataları anlattı. Beden dilini ilk görüşte aşk olarak betimleyen Pekinton “Etkili iletişimin, yüzde 60’ı beden dili, yüzde 20’si ne söylediğimiz diğer yüzde 20’si ise nasıl söylediğimiz. Beden dilini doğru kullanmak ile iletişime galip başlarsınız. İnsanları görüştüğünüz ilk 30 saniyede etkilersiniz” ifadelerini kullandı. Gerginliğin iletişimde başa bela olduğunu söyleyen Sinan Pekinton “Göz göze iletişim kurmak çok önemli. İlk karşılaşma anında göz bebeklerinin içine 3 saniyeden fazla bakılmamalıdır. Aynı zamanda üst dudak altına bakarak iletişim kurmakta kişiler açısından rahatsız edici bir durum yaratabilir.Avuç içlerini yere dönük olarak kullanmak ve Haldun Dormen üçgeni dediğimiz şekilde ellerimizi birleştirmek sağlıklı iletişim kurmamızı sağlayacaktır” dedi.

Doğru ses, tonlama için nefesin önemine de vurgu yapan sanatçı sözlerine şunları ekledi: “Doğru nefes burundan alınır, ağızdan verilir. Ağızdan nefes alma çoksa konuşmada sıkıntılar yaşanabilir. Ne kadar sağlıklı nefes alırsak, vurgu, tonlama ve oksijen o kadar düzenli olur. Beden ruhu, ruh iletişimi etkiler.”

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