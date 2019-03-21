Etkili cv (özgeçmiş) nasıl hazırlanır? Hangi hatalar kaybettirir? Nelere dikkat etmeliyiz?

Bunların tamamı hayatımızın iş fırsatını kaçırmamız için yeterli olabilir. Özgeçmiş hazırlarken yaptığımız küçük hatalar, iş hayatında önemli bir kariyere sahip olma olasılığımızı elimizden alabilir.

Özgeçmişi inceleyecek yöneticinin, dilbilgisi konusunda hassas olduğunu varsayalım. Biz ise önemsemeden hazırladığımız özgeçmişimizde ufak tefek yazım hataları yaptık. Akşama kadar işlerle mücadele etmiş bu yönetici belki de 1 dakika içerisinde bu A4 kağıdı aracılığıyla geleceğinize karar verecek. Bir virgül yüzünden işi alamadığınızı öğrenseniz ne hissederdiniz?

Özgeçmiş mutlaka özenle hazırlanmalı!

Özgeçmişimizi sayfalarca uzattık ve 5 yıllık iş hayatımızı bir CEO kariyeri edasıyla anlattık. İncelemeyi yapacak olan yönetici kendisininkinden çok daha iyi bir özgeçmişe sahip(!) olan bizleri altındaki bir kadroda nasıl değerlendirebilir?

Özgeçmiş abartıdan uzak ve sade olmalı!

Girizgahı iyi yapmadığınız taktirde özgeçmişiniz 10 saniyenin sonunda yöneticinin masasının derinliklerinde sonsuza kadar kaybolup gidecektir. Giriş kısmını ciddi tutup dikkat çekici dokunuşlar yaptığınız taktirde yöneticinin ilgisini 20 saniyeye çıkarmış olursunuz. Bu da yöneticinin ‘olumlu’ notla,özgeçmişinizi İnsan Kaynakları birimine göndereceği anlamına gelir.

Özgeçmiş doğru ve ilgi çekici dokunuşlarla sade ve açık hazırlanmalı!

Okuyan kişinin en fazla 1 dakika ayıracağı unutulmamalı, abartıdan uzak durulmalı, işi aldığınız taktirde yapamam demeyeceğiniz şeyleri yazdığınız bir belge olmalı. Yabancı dil ile ilgili sınav sonuçlarınız varsa ekleyin veya bilgisayar kullanımına ilişkin sertifikanız varsa ekleyin. İyi olduğunuz kadar iyi olmadığınız konuları da belirtin. Bu size işi getirebilir. Stresle başa çıkabilme konusu günümüzde her iş yerinin aradığı bir özellik. Bununla ilgili sertifika edinmeye çalışın.

En önemlisi kendi işinizmiş gibi sahiplenebileceğiniz bir iş olmalı.

Konfüçyüs’ün dediği gibi:

“SEVDİĞİN İŞİ YAPARSAN, ÖMÜR BOYU ÇALIŞMAZSIN.”