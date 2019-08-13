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Et ve Süt Kurumu, yetiştiricilerin elinde kalan kurbanlıkları satın alacak

Et ve Süt Kurumu, Kurban Bayramı için pazarlara getirilen ancak yetiştiricilerin elinde kalan kurbanlıkların, kurum tarafından satın alınacağını duyurdu.

Et ve Süt Kurumu, yetiştiricilerin elinde kalan kurbanlıkları satın alacak

Et ve Süt Kurumu, Kurban Bayramı için pazarlara getirilen ancak yetiştiricilerin elinde kalan kurbanlıkların, kurum tarafından satın alınacağını duyurdu.

13 Ağustos 2019 Salı 14:16
Et ve Süt Kurumu, yetiştiricilerin elinde kalan kurbanlıkları satın alacak

Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre canlı ağırlık ortalaması 400 kilogram ve üzeri, besi kondisyonu yüksek erkek sığırların canlı tartımlarından yüzde 8 tokluk firesi düşülecek. Elde edilen ağırlık 17 lira ile çarpılarak fiyatlandırılacak.

Canlı ağırlık ortalaması 320-399 kilogram arası erkek sığırlar için ise aynı yöntemle elde edilen ağırlık 16 lira ile çarpılacak.

Ayrıca ikinci ve üçüncü kalite dişi kesimlik sığırların satın alma işlemleri ise canlı değil kurumun mevcut cari alım kriterleri ve fiyatları dikkate alınarak yapılacak.

Küçükbaş hayvanlarda ise tokluk firesi düşülmeyecek. Tokluların (altı aylıkla bir yaş arasındaki kuzu) canlı kilogramları 14 lira, koyunların canlı kilogramları 12.5 lira, keçilerin canlı kilogramları 10 lira üzerinden satın alınacak.

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et süt kurumu yetiştiricilerin elinde kalan kurbanlıkları satın alacak
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