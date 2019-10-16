eskişehir belediyesi arapça tabelaları kaldırıyor

Sözcü'den Kemal Atlan'ın haberine göre, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi vatandaşların şikayetlerini dikkate alarak kent merkezi ve ilçelerde iş yeri tabelalarıyla ilan ve reklamlarda yalnızca Türkçe'nin kullanılmasına yönelik bir çalışma başlattı.

'BARIŞ PINARI HAREKATI’NDAN SONRA HASSASİYET ARTTI'

Belediyeden yapılan açıklamada, Türk Ordusu'nun sınır ötesine başlattığı harekat sonrasında, Türkiye'ye karşı çıkan ve cephe alan devletlerin çoğunluğunun Arap kökenli olduğunun altı çizilirken, bu durumun Eskişehirlilerin Arapça tabela, ilan ve reklamlara gösterdiği tepkinin daha da artmasına neden olduğu kaydedildi.

DENETİMSİZ ÇOĞALIYORLAR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi yazı dili Latin harflerinden oluşan Türkçedir” ifadesinin altı çizildi.

Açıklamada, Suriye, Irak, Afganistan gibi yabancı uyruklu nüfusun giderek artması, bu kişilerce çeşitli hizmet sektörleri üzerine işyerleri açıldığını söyleyen yetkililer, Arap harfleriyle yazılmış tabela, ilan ve reklamların giderek çoğaldığını, bu durumun ise bir taraftan görüntü kirliliği yaratırken, diğer taraftan da halkın ne yazdığı konusunda hiçbir bilgisinin olmadığı belirtildi.

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