Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir Gözaltına Alındı!

Ankara merkezli 7 ilde geniş kapsamlı yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında, aralarında eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındığı açıklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin ÖSYM Başkanlığı'ndaki yapılanması ile ilgili soruşturmada aralarında eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de bulunduğu, 6'sı halen kurumda aktif görevde olan toplam 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü tarafından 7 ilde yürütülen operasyonda Demir'in aralarında olduğu 20 kişi gözaltına alındığı belirtildi.

Eski ÖSY Başkanı Ali Demir 2015 yılında, 2010 Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) soruların çalınması dolayısıyla gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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