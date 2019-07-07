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Eski müsteşar yardımcısı intihar etti!

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müsteşar yardımcısı Bünyamin Karaca (60), İzmit’teki evinde intihar etti.

Eski müsteşar yardımcısı intihar etti!

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müsteşar yardımcısı Bünyamin Karaca (60), İzmit’teki evinde intihar etti.

07 Temmuz 2019 Pazar 09:33
Eski müsteşar yardımcısı intihar etti!

Olay akşam saatlerinde, İzmit Yahyakaptan Mahallesi Hanlı Sokak üzerindeki lüks sitede meydana geldi. 2002 ile 2007 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda müsteşar yardımcısı olarak görev yapan Bünyamin Karaca’dan haber alamayan komşularının haber vermesi üzerine polis geldi.

Eve giren polisler, Bünyamin Karaca’nın dubleks evinin merdiven boşluğunda intihar ettiğini gördü. Karaca’nın cenazesi, polisin evde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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eski müsteşar yardımcısı intihar etti
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