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Eski İngiliz subayı Le Mesurier ile son görüşen arkadaşının ifadesi ortaya çıktı

İngiliz eski ajan Le Mesurier'in son görüştüğü arkadaşı olarak belirtilen Faruk Habib'in polis tarafından ifadesi alındı. Habib, yaklaşık 2 saat kaldığı evden ayrıldığı sırada Le Mesurier ve eşinden başka içeride kimsenin olmadığını söyledi.

Eski İngiliz subayı Le Mesurier ile son görüşen arkadaşının ifadesi ortaya çıktı

İngiliz eski ajan Le Mesurier'in son görüştüğü arkadaşı olarak belirtilen Faruk Habib'in polis tarafından ifadesi alındı. Habib, yaklaşık 2 saat kaldığı evden ayrıldığı sırada Le Mesurier ve eşinden başka içeride kimsenin olmadığını söyledi.

15 Kasım 2019 Cuma 20:14
Eski İngiliz subayı Le Mesurier ile son görüşen arkadaşının ifadesi ortaya çıktı

Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winberg'in ifadesinde son görüştüğü arkadaşı olarak belirtilen Faruk Habib'in polis tarafından ifadesi alındı.

Poliste ifade veren Habib'in arkadaşını son derece tedirgin gördüğünü sebebini sorduğunu ancak cevap alamadığını söylediği öğrenildi.

Yaklaşık 2 saat görüştüklerini söyleyen Habib'in Le Mesurier'in bir gün önce hastaneye gittiğini öğrendiğinde sağlık durumuyla ilgili sorular sorduğunu söylediği belirtildi. Habib yaklaşık 2 saat kaldığı evden ayrıldığını sırada Le Mesurier ve eşinden başka içeride kimsenin olmadığını söylediği kaydedildi.

Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, güvenlik kamera görüntülerinin incelemesinin aralıksız sürdüğünü belirttiler.

Suriye'de faaliyet gösteren Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbarat subayı Le Mesurier'in cesedi üzerinde Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemeden çıkacak sonuçların soruşturmayı yönlendirmesi bekleniyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
AjanBeyaz MiğferlerİfadeJames Gustaf Edward Le Mesurier
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