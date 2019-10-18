Eski eşini kızgın yağ ile yakan kişiye 23 yıla kadar hapis istemi

Ersin Ülker'in 14 yıldan 23 yıla kadar hapsini talep eden Küçükçekmece Başsavcılığı, ilgili Türk Ceza Kanunu (TCK) maddeleri uyarınca zanlı hakkında iddianame hazırlanması için fezlekeyi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı iddianameyi hazırladıktan sonra mahkemeye gönderecek. Dava kabul edilirse Ersin Ülker, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

NE OLMUŞTU?

Ersin Ülker, cezaevinden bir haftalığına izinli çıkarak genç kadının evine gizlice girdi. Kübra Tayfur'u mutfakta çaydanlıkta ısıttığı yağ ile yakan Ersin Ülker aynı gün yakalanarak tutuklandı.

Ersin Ülker'in borcunu ödemediği için Edirne Açık Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu öğrenildi. Ülker'in 7 Eylül'de izne ayrılarak cezaevinden çıktığı belirtildi. Ersin Ülker'in 11 Eylül'de cezaevine teslim olmadığı olayı da 15 Eylül sabahı gerçekleştirdiği kaydedildi.

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