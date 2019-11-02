Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı, damadına yaklaşamayacak

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, damat, kayınpederini, kendisine silah çektiği ve ölümle tehdit ettiği iddiasıyla savcılığa şikâyet etti.

Damat için 'koruma' kararı veren Ankara 20. Aile Mahkemesi, Orakoğlu’nun, 'Damadına yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine' ve ruhsatlı silahlarına el konulması karar verdi.

Avukat G.İ.A, Ankara Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Bürosu’na verdiği suç duyurusu dilekçesinde, "Kayınpederim yılın 300 gününü bizimle aynı evde yaşamıştır. Evden gittiği zamanlarda ise eşim Burcu, en ufak tartışmamızda, ‘Gelin beni alın, buna da haddini bildirin’ diyerek babasını aramış, babası tarafından sayısız defa evim silahla basılarak tehditlere uğramışımdır" dedi.

G.İ.A, suç duyurusu dilekçesinde kayınpederi Orakoğlu’nun gece 03.30’da evine silahla gelerek kendisini tehdit ettiğini anlattı.

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