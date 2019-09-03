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Eşiyle tartışan hamile kadın kendini otomobilden attı

Şanlıurfa'da evlenen ve Adana'ya balayına gelen çift, otomobilde tartışınca 1 aylık hamile kadın hareket halindeki araçtan kendini aşağı attı. Genç kadın hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan eşinin, "2 günlük bebeğe acımadı Allah belasını vereydi de kendi öleydi" sözleri dikkat çekti.

Eşiyle tartışan hamile kadın kendini otomobilden attı

Şanlıurfa'da evlenen ve Adana'ya balayına gelen çift, otomobilde tartışınca 1 aylık hamile kadın hareket halindeki araçtan kendini aşağı attı. Genç kadın hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan eşinin, "2 günlük bebeğe acımadı Allah belasını vereydi de kendi öleydi" sözleri dikkat çekti.

03 Eylül 2019 Salı 23:25
Eşiyle tartışan hamile kadın kendini otomobilden attı

Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yaklaşık 2 ay önce Şanlıurfa'da evlenen 22 yaşındaki Ali G. ve 24 yaşındaki Özlem G. balayı için Adana'ya geldi. Burada otomobil ile gezintiye çıkan çift, araçta tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede büyüyünce yeni damat 1 aylık hamile eşine hakaret etti. Daha sonra da şiddet uygulamaya başlayınca genç kadın D-400 karayolunda hareket halindeki otomobilden kapıyı açıp aşağı atladı. Bunun üzerine Ali G. otomobili durdurdu.

Bu sırada karayolundan geçen yunus ekipleri olaya müdahale edip hemen ambulans çağırdı. Zanlı koca da gözaltına alındı.

Kanlar içinde kalan genç kadın, olay yerine çağrılan ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu arada Ali G., "Biz yeni evlenmiştik, Adana'ya balayına gelmiştik. Aramızda ailevi bir sorun vardı, bu yüzden tartıştık. Evliyiz sonuçta herkes tartışıyor. Sözde eşime hakaret etmişim. Herkes ailesinin içinde olan şeyleri anlatabilir mi. Kapıyı açtı kendini aşağı attı. Ben de yavaşladım 20 kilometre hızla gidiyordum. Sonuçta bir şey yok. Çok şükür arkadan gelen biri üzerinden geçmedi. Karnında çocuk var 2 günlük bebek var ona bile acımadı. Allah belasını vereydi de kendi öleydi. Gitsin boşansın beni sevmiyorsa. Sözde severek evlendik. Onu balayına getirdim bana bunu yaptı" dedi.

Zanlı polis merkezine götürüldü.

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eşiyle tartışan hamile kadın kendini otomobilden attı
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