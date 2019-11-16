Eşiyle barışabilmek için İstanbul’dan Ankara’ya yürüyor

Yürüyüşünün başlangıcında gözyaşı döken adam, elindeki pankartla kilometrelerce yol yürüyüp Ankara’da Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile görüşmeyi istiyor.

Eşiyle tartışan ve evden çıkan üç yıllık evli tekstil işçisi 42 yaşındaki Ertan Çeşmecioğlu, ‘Seni seviyorum Aysun’ yazan pankartla Kadıköy’den Ankara’ya doğru yürüyüşe geçti. D-100 karayolunun yan yolundaki kaldırımdan Ankara istikametine doğru yürüyen Çeşmecioğlu, Kartal’a geldiğinde polis ekiplerince karşılandı. Yaklaşık yarım saatlik ikna çabalarına rağmen yürümekte ısrarcı olan Çeşmecioğlu, yaklaşık 433 kilometrelik yolu yürümek için tekrar yola koyuldu.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile görüşeceğini belirten üç yıllık Ertan Çeşmecioğlu, yaşananları şöyle anlattı: “Yoktan yere yuvam yıkılıyor. Karımın bana atmış olduğu bir yalandan dolayı ben kızdım evden çıktım, benim Ankara’ya gitmem lazım, yürüyeyim. Boşu boşuna benim yuvam yıkılıyor, kaynanam üç senedir bizde. Onlar üç kardeşler, hiçbir zaman anneleriyle ilgilenmediler. Hep anneleri bizimle birlikte, anneleri hastalandı ben koştum, hastanelik oldu ben koştum. Karım bütün gün hastanelerde, bizi çökerttiler, sinir sahibi ettiler. Kaynanam eve ne alırsa, akşam geliyorum ‘Yok su aldım, yok kaşar aldım’ sırf o su aldım dedi diye eve dört bin 500 TL'lik su arıtıcısı taktırdım.”

Eşiyle mutlu bir evliliği olduğunu belirten Çeşmecioğlu, Ankara’ya doğru yürüdüğünden eşinin haberi olmadığını söyleyerek, “Evden ben çıktım, ev zaten onların, benim hiçbir şeyim yok. Nikah şekerlerimizi bile biz yaptık. Ben eşimi çok seviyorum. Kaynanam bizi mahvetti. Onlar bizi mahvettiler. Kaynanam kendisine baktırmak için beni yanına aldı yoksa ben karımla kirada oturacaktım ve mutlu olacaktım. Ben karımı istiyorum, ben karımı çok seviyorum, ben gerekirse öleceğim onun için. Savcılarım, hakimlerim bu insanları bir dinleyin de ondan sonra boşayın. Benim kaynanamı köyde bile istemiyorlar” ifadelerini kullandı.

Ankara’ya ulaştığında Bakan Selçuk ile görüşmek istediğini belirten Çeşmecioğlu, “Bakanımın ellerinden öperim bizi barıştırsınlar. Ben karımı çok seviyorum. Sayın Bakanım çok seviyorum” diye seslendi.

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