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Eşinin önünde hakaret edildi sonrası korkunç! Polis memuru dehşet saçtı...

Aydın'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada 2 kişi ağır yaralandı. A.B. isimli şahıs tartıştığı polis memuruna eşinin gözü önünde hakaret edince, polis memuru beylik silahını çıkarıp önce A.B.’nin kafasına sonra da aynı silahla kendi kafasına ateş etti.

Eşinin önünde hakaret edildi sonrası korkunç! Polis memuru dehşet saçtı...

Aydın'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada 2 kişi ağır yaralandı. A.B. isimli şahıs tartıştığı polis memuruna eşinin gözü önünde hakaret edince, polis memuru beylik silahını çıkarıp önce A.B.’nin kafasına sonra da aynı silahla kendi kafasına ateş etti.

29 Ekim 2019 Salı 22:23
Eşinin önünde hakaret edildi sonrası korkunç! Polis memuru dehşet saçtı...

Olay, akşam saat 20:00 sıralarında Efeler ilçe merkezindeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; alışveriş merkezindeki bir iş yeri sahibinden alacakları olduğu öğrenilen A.T. isimli polis memuru eşiyle birlikte gittiği iş yerinden alacağını istedi. İş yeri sahibi A.B. iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı polis memuruna eşinin gözü önünde hakaret edince, polis memuru beylik silahını çıkarıp önce A.B.’nin kafasına sonra da aynı silahla kendi kafasına ateş etti.

DURUMLARI KRİTİK

Silah sesi üzerine bölgede toplanan kalabalık durumu sağlık ekiplerine ve polise ihbar ederek yardım istedi. 112 Acil Servis ekipleri yaralılara olay yerinde cihaza bağlayıp ilk müdahalede bulundu. Kalp fonksiyonlarını yitirdiği belirtilen yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olaydan sonra bölgeye gelen Aydın İl Emniyet Müdürü Suat Ekici, olay yerinde inceleme yapıp bilgi aldı. Alacak verecek meselesinden çıktığı öğrenilen olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. 

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Kaynak MYNET

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