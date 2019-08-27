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Eşini konuşma vaadiyle çağırıp, sokak ortasında boğazından bıçakladı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşini konuşma vaadiyle yanına çağıran şahıs, sokak ortasında karısını vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayarak boğazından bıçakladı.

Eşini konuşma vaadiyle çağırıp, sokak ortasında boğazından bıçakladı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşini konuşma vaadiyle yanına çağıran şahıs, sokak ortasında karısını vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayarak boğazından bıçakladı.

27 Ağustos 2019 Salı 15:43
Eşini konuşma vaadiyle çağırıp, sokak ortasında boğazından bıçakladı

Olay İncilipınar Mahallesi 1203 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. (23) eşi U.K. ile bir süredir anlaşmazlık yaşıyordu. H.K. boşanmak üzere olduğu eşinin konuşma vaadiyle yanına gittiği sırada alevlenen tartışma sonrası, kocası tarafından karın boşluğuna, göğsüne ve boğazına bıçak darbesi alarak ağır yaralandı. Bağrışmaları duyan mahalleli tarafından 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.

KALBİ TEKRAR ATMAYA BAŞLADI

Olay yerine gelen ekiplerce Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan H.K.’nin acile götürüldüğü anda kalbi durdu. 2 çocuk annesi olan H.K.'nin doktorlar tarafından yapılan müdahaleyle kalbi tekrar atmaya başladı. Ağır yaralanan kadının durumunun kritik olduğu ve hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. 

Saldırgan U.K. kısa sürede polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. 

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