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Eşini 'kıskandı', güzellik merkezini silahla bastı: 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir’in Bornova ilçesinde bir güzellik merkezinde 'kıskançlık krizi' iddiasıyla gerçekleştirilen pompalı tüfekli saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Eşini 'kıskandı', güzellik merkezini silahla bastı: 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir’in Bornova ilçesinde bir güzellik merkezinde 'kıskançlık krizi' iddiasıyla gerçekleştirilen pompalı tüfekli saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

12 Kasım 2019 Salı 22:23
Eşini 'kıskandı', güzellik merkezini silahla bastı: 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesi Erzene mahallesi 114 sokakta saat 17.00 sıralarında Hasan Y., eşi S.Y.’ye ait olan güzellik merkezine sürekli gelip bakım yaptıran Mehmet Özkan’ın bir daha merkeze gelmemesini isteyerek eşiyle tartıştı.

Mehmet Özkan’ın eşinin iş yerine bir kez daha geldiğini öğrenen Hasan Y. kıskançlık krizine girdi. Eşine ait iş yerine gelen Hasan Y. burada Mehmet Özkan’ı pompalı tüfekle vurarak olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Vücuduna saçmalar isabet eden Mehmet Özkan ağır yaralandı.

Silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu polis ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri silahlı saldırı sonrası ağır yaralanan Mehmet Özkan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Olay Yeri İnceleme Ekibi, silahlı saldırının gerçekleştiği iş yerinde incelemeler yaptı.

Yapılan çalışmalar neticesinde polis ekipleri Hasan Y.’nin cinayeti gerçekleştirdikten sonra bir otomobil ile kaçtığını tespit etti. Ekipler Hasan Y.’yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Mehmet Özkan’ın cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
SaldırıPompalı TüfekGüzellik MerkeziBornovaIzmir
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