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Eşini dövüp parmağını kıran adama 8 yıl hapis cezası verildi

İzmir’de eşini kemer ve oklavayla dövüp parmağını kıran Uğur C., 8 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına mahkûm edildi.

Eşini dövüp parmağını kıran adama 8 yıl hapis cezası verildi

İzmir’de eşini kemer ve oklavayla dövüp parmağını kıran Uğur C., 8 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına mahkûm edildi.

15 Eylül 2019 Pazar 14:17
Eşini dövüp parmağını kıran adama 8 yıl hapis cezası verildi

Buca ilçesinde yaşanan olayda, iki çocuklu S.C., gördüğü şiddet nedeniyle 2017’de evi terk etmek için mahalledeki bir emlakçıdan yardım istedi. Eşi Uğur C. ise tanımadığı bir numarayla mesajlaştığı bahanesiyle eşine şiddet uyguladı. Eşini oklava ve kemerle döven Uğur C. genç kadının parmağını da kırdı.

Uğur C.’ye 27 yıl üç aya kadar hapis talebiyle dava açılırken, ilk duruşmaya kadar tutuklu kaldı.

İzmir 32’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki görülen davanın karar duruşmasına S.C., Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Neslihan Ersoy Sevindik ve tarafların avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Uğur C. ise duruşmaya katılmadı.

Hâkim, Uğur C.’ye ‘cebir ve tehdit ile kişi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan dört yıl, ‘kasten yaralama’ suçundan dört yıl dört ay 15 gün hapis cezası verdi.

Uğur C., ‘hakaret’ suçundan 90 gün ceza aldı, ceza 1800 liraya çevrildi. Sanığa ‘tehdit’ suçundan ceza verilmesine yer olmadığına karar verilirken, ‘eziyet’ suçundan ise beraat çıktı.

Toplamda sekiz yıl dört ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan sanık hakkında herhangi bir indirim uygulanmadı, ayrıca işlediği suçun niteliği göz önüne alınarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığı belirtildi. Yargılama sırasında tahliye edilen sanık, cezasının kesinleşmesinin ardından cezaevine girecek.

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