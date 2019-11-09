Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 14°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
103153
ALTIN
270.577
DOLAR
5.7533
STERLIN
7.3683
EURO
6.3439
Esnafa 2050 TL İşsizlik Maaşı Ödenecek! İşte Başvuru Şartları!...
O Parayı İndirimli Ödeyebilirsiniz! İnternetten Sorgulayın!
Binlerce kişiye erken emeklilik müjdesi!
CHP'li Okan Gaytancıoğlu'ndan KPSS Eleştirisi!
Kamuda Yeni Düzen! Bazı Kadrolar İptal Edildi Yeni Kadrolar Açıldı!

Eşi hakkında yapılan dedikoduyu duyunca çılgına döndü !

Kahramanmaraş’ta eşi hakkında dedikodu yaptığı iddiasıyla bir kişi, saldırıya uğradığı 4 kişi tarafından dövülerek öldürüldü. Saldırıya uğrayan kişi mezarlık duvarında bulundu.

Eşi hakkında yapılan dedikoduyu duyunca çılgına döndü !

Kahramanmaraş’ta eşi hakkında dedikodu yaptığı iddiasıyla bir kişi, saldırıya uğradığı 4 kişi tarafından dövülerek öldürüldü. Saldırıya uğrayan kişi mezarlık duvarında bulundu.

09 Kasım 2019 Cumartesi 09:36
Eşi hakkında yapılan dedikoduyu duyunca çılgına döndü !

Kahramanmaraş'taki olay, Onikişubat ilçesi Hartlap Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Y.V.’nin eşi hakkında dedikodu yaptığı iddiasıyla H.E., 4 kişi tarafından araçla anılarak ormanlık alanda darp edildi. Aldığı darbeler sonucu bayılan H.E., aynı mahallede bulunan mezarlık duvarında vatandaşlar tarafından bulundu. Olay yerine çağrılan ambulansla özel bir hastaneye sevk edilen H.E., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TUTUKLANDILAR

Olay sonrası kaçan Y.V., A.V., A.N. ve M.G. ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İlk ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, tutuklanarak cezaevine konuldu. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
ölüMezarlıkDedikoduOrmanlık Alan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2019 Kaymakam maaşı ne kadar?
Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2019 Kaymakam maaşı ne kadar?
İstanbul'da operasyon: Çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Sosyal medyayı sallayan ''10 Kasım'da Atatürk'e mesaj'' videosu...
Sosyal medyayı sallayan ''10 Kasım'da Atatürk'e mesaj'' videosu...

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim