Ergenekon Davasında Karar!

Daha önce verilen beraat, görevsizlik ve düşme kararları sonrasında 235 sanık yönünden devam eden "Ergenekon" davasında tüm sanıkların "silahlı örgüt kurmak yönetmek, üyelik, yardım ve yataklık" suçundan beraatine hükmedildi.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki onuncu duruşmanın öğleden sonraki oturumunda karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, "Ergenekon örgütü" adı altında bir örgüt olmadığı için, "örgüt kurmak, yönetmek, üyelik, yardım ve yataklık" suçlarından açılan tüm davalar yönünden sanıkların tümünün beraatine karar verdi.

Tutuklu sanıklardan Alparslan Arslan, Erhan Timuroğlu, İsmail Sağır ve Osman Yıldırım'a yöneltilen bütün suçlarının, cezası en yüksek olan "Anayasayı ihlal" suçu kapsamında değerlendirildiğini belirten heyet, bu sanıklardan Alparslan Arslan'ın ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanıklar Timuroğlu, Sağır ve Yıldırım'ın ise, müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, diğer sanıklarla ilgili ceza ve beraat kararlarını açıklamaya devam ediyor.

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