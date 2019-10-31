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Eren Erdem: Mücadelemize devam edeceğiz, 'nerede kalmıştık' diyorum

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Eren Erdem, hakkında verilen tahliye kararının ardından cezaevinden tahliye oldu.

Eren Erdem: Mücadelemize devam edeceğiz, 'nerede kalmıştık' diyorum

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Eren Erdem, hakkında verilen tahliye kararının ardından cezaevinden tahliye oldu.

31 Ekim 2019 Perşembe 23:01
Eren Erdem: Mücadelemize devam edeceğiz, 'nerede kalmıştık' diyorum

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3’üncü Ceza Dairesi, “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen eski CHP milletvekili Eren Erdem’in yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesi yönünde hüküm verdi.

Kararın ardından Erdem, Silivri Ceza İnfaz Kurumları’ndan tahliye edildi. Erdem, cezaevine ait bir minibüsle getirildiği TEM Otoyolu kenarındaki bir dinlenme tesisinde, CHP’liler tarafından karşılandı. Erdem, daha sonra gittiği CHP Silivri İlçe Başkanlığı'nda bir açıklama yaptı.

28 Şubat döneminde zulme uğrayanların şimdi aynı zulmü uyguladığını belirten Erdem, şunları söyledi:

''490 gün boyunca tek başıma 8 metrekarelik bir hücrede kaldım. Bu tür muameleler insanlara geri adım attırmak, düşüncelerinden taviz vermesi için yapılır. Ben partim için ne yaptıysam arkasındayım.

CHP kamuoyuna çok teşekkür ederim, Cumhuriyet gazetesine ve diğer bütün özgür basın mensuplarına teşekkür ederim. Düşmanlarımıza benzediğimiz gün kaybettiğimiz gündür.

Beni kendilerine 28 Şubat’ta zulmedenlere benzeyen bir güruh rehin aldı ama ben bana zulmedenlere benzememeye and içmiş bir siyasetçi, demokratım, cumhuriyet çocuğuyum. Cezaevine bir CHP’li olarak girdim ve bir CHP’li olarak çıktım. Mücadelemize devam edeceğiz. Demokratik, barışçıl platformdaki mücadelemizi sürdüreceğiz. En büyük temennim, cezaevinde bıraktığım, haksız yere orada olan arkadaşların da özgürlüklerine kavuşmasıdır.

Ben Osman Kavala’yla yan yana koğuşlarda kaldım, aramızda bir cam vardı. Birbirimizle bağırarak konuşurduk, o sabahları erken kalkar, yürüyüş yapar, beni de teşvik ederdi. Ben 450 kilometre yürüdüğüm için yeter demiştim ama onun sayesinde 490 gün boyunca yürüdüm.

'Nerede kalmıştık', diye bir tweet atıyorlar ya. Ben de nerede kalmıştık diyorum. Herkes için adaleti, çoğulcu demokrasiyi savunmayı sürdüreceğiz. Biz Türkiye’de herkes FETÖ’nün sümüklü mendilini yüzüne sürdüğü dönemde Gülen’i ifşa etmiş bir adamım, ben hâlâ onların açtığı davalarda yargılanıyorum.

Beni içeride tutsalar ne fark eder. Ben içeride kaldım ama arkadaşlarım demokrasi mücadelesini devam ettirdiler ve bu bir sonuç getirdi".

Yargıtay sürecinin devam edeceğini aktaran Erdem, avukatlarının gerekli başvuruyu yapacaklarını dile getirdi.

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