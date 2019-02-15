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Erdoğan Yeni askerlik sisteminin detaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni askerlik sistemi hakkında bilgi verdi.

Erdoğan Yeni askerlik sisteminin detaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni askerlik sistemi hakkında bilgi verdi.

15 Şubat 2019 Cuma 22:10
Erdoğan Yeni askerlik sisteminin detaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni askerlik sistemi, 6, 9,12 şeklinde şuan belirlenmiş durumda." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni askerlik sistemine ilişkin, "Belli bir noktaya askerlikte gelindi. Nihai noktayı koymuş değiliz. Ancak yeni askerlik sistemi çalışmalarında milletimizin askerlikten bağlarını koparmadan, TSK'nın ihtiyacının karşılandığı, vatandaşların askerlik eğitimi aldığı kamuoyunda olumlu görülecek sistem düşünüldü. Belli bir aşamaya gelindi. Özellikle 6-9-12 şeklinde şuan belirlenmiş şeklinde. Bunların er-erbaş durumu sözkonusu. Bunun yanında yedek subaylık söz konusu. 12 ayı yedek subaylık olarak da gündeme getiriyoruz. Yedek subaylık olayını ciddi manada önemsiyoruz, yetişmiş insanlardan TSK'da istifade edelim. Konuyla ilgili olarak da 12 olarak gözükse de bunun 1 ayı izin olarak geçiyor. 3 ay temel eğitim var." dedi.

Yeni askerlik sistemi ansıl olacak soruları vatani görevini yapacak vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni askerlik sistemine ilişkin düzenlemeleri,  bedelli askerlik ödemeleri ve askerlik sürelerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Peki,  2019 Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Askerlik 9 aya mı düşecek? Bedelli askerlik ücretleri nasıl olacak? İşte, yeni askerlik sistemine dair detaylar...

DÖVİZ NEYSE KARŞILIĞINI TÜRK LİRASI OLARAK ÖDEYECEK

Askerlikte belli noktaya gelindi. Yeni askerlik sistemi çalışmalarında milletimizin askerlikten bağlarını koparmadan TSK'nın ihtiyacının karşılandığı, bunun yanında yükümlü her vatandaşın askerlik eğitimi kamuoyunda olumlu algı uyandıracak bir sistem oluşturmayı hedefledik. İş belli bir aşamaya geldi. Burada 2,6,9,12 demiştim ama bu 6,9,12 şeklinde belirlenmiş vaziyette. Bunların içerisinde er erbaş durumu sözkonusu. Yedek subaylık aynı şekilde sözkonusu. Bunların yanında yedek astsubaylık da sözkonusu, bunlar olacak. Burada özellikle ihtiyaca göre bazı adımlar atılacak. Bedelli askerlik var, dövizle de var. Döviz neyse karşılığı Türk lirası olacak. 12 ayı yedek subay olarak da gündeme getiriyoruz. Yedek subaylık olayını ciddi manada önemsiyoruz. Yetişmiş insandan TSK'da istifa etmemiz lazım. 12 olarak gözükse de bunun 1 ayı zaten izin olarak geçiyor. Burada 3 ay temel eğitim var. Bunun yanında özellikle ücretler noktasında bu eğitim dönemi, belli bir ücret kendilerine ödenecek. Burada hassas bir şey var. Bedelli ve dövizli. Buradan elde ettiğimiz gelirle er erbaş, astsubay, yedek subay, yedek astsubay, bütün bunların ücretleri belirleme noktasında çalışmalar yapıldı.

YENİ ASKERLİK DÜZENLEMESİNDE YEDEK ASTSUBAYLIK DA OLACAK

Personel kaynağı noktasında herhangi bi sıkıntıya girmeyeceğiz. Bedelli askerlikte bu planlamayla geçmiş oluyoruz. Dövizlide aynı şekilde önüne geçmiş oluyoruz. Bu sistem ne üzerine çalışacak? TSK'nın ihtiyacı nedir? Öngörülebilir olmak önemli. Süreklilik ifade edecek bu planlama. Eğitim ve mesleki gelişim ihtiyacı. Özellikle yeni askerlik sistemimizin sistem olarak alt başlıklarını oluşturuyor. Bedelli ve dövizde soru işareti kalmayacak. Sabit fiyat üzerinden gidecek. Şu kadar Avro mu dendi? Onun karşılığında TL ne ise bedelli askerliğe katkısı o olacak. Ama dediğim gibi 6,9,12. Yükümlü er baş er. Yedek subay, yedek astsubay olacak. Bu şekilde yeni düzenlemiy bitirmiş olacağız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 16.02.2019 00:15
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jndrma 3 saat önce

yetişmiş insan dediği üniversite mezunu oluyo universite ayrı askerlik savaş sanatı ayrı cumhurbaşkanı bu işten anlamıyo sen elinde olan yetişmiş askere önem veriyomusun ki ilk önce bunu gözden geçir

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Mehmet (çik) 2 saat önce

Askerlik falan bahane can ata ata geldim lanet ediyorum şimdi. Askerik yapacak varsa doğuya çıkarsa askerlik yapar yoksa isyan eder her gün. Bizlere Mehmetçik diyorlar. “Çik” i ayır biz sadece sıradan birisiyiz. Askerin çarşısı olur tek bir faaliyeti onu elinden alırlar yemekler mide yakar suları yüzde vücutta sivilce yapar lan mahkuma bizden daha iyi davranılıyor. Onların rahatlığı bizde yok. Şu askerlik düşsün parayı basıp gidecem yapılmaz çilesi çekilmez burda askercilik yok hizmet var. Ben asker olmaya geldim hizmetçi olmaya değil...

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