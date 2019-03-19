erdoğan kyk borcu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan "KYK borçlarında af veya indirimi söz konusu mu?" sorusuna verdiği yanıtta ise;

"Bu soruya iki türlü cevap verilir, bir Bay Kemal gibi, bir Tayyip Erdoğan gibi.

Bay Kemal gibi cevap verirsek 'Sildim gittim.' der ama benim Erdoğan gibi cevap vermem lazım.” dedi.

“Bir defa kredide iş bulduğunuz zaman faiz yok, bu borcunuzu ödemeye başlıyorsunuz, taksitleri de çok çok düşük.

Biz geldik, harçları kaldırdık mı? Kaldırdık. Bizden önce vardı ama bu burs olduğu zaman ödeme yok ama kredide ödeme var.

Bunu da sigortalı bir işe girdiğin andan itibaren taksitli olarak faizsiz olarak ödüyorsun.

Bunu da artık devlete çok görmeyelim ve bu da sizi rahatsız edecek bir ödeme planı değil.

'Bana devletim okuma imkanı sağladı, ben de okudum, mezun oldum, onun kredisiyle okudum, sonra da paramı sigortalı olduktan sonra taksit taksit ödedim.'

Bunun huzuru içinde hayata atılmak çok da isabetli olur diye düşünüyorum." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarına göre KYK borçları hakkında çalışma yapılmadığı görülüyor.

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