Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
98415
ALTIN
277.824
DOLAR
5.7824
STERLIN
7.4854
EURO
6.4409

Erdoğan'ın koruması Canöz roman yazdı: Vahşetin Başkenti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma ekibinde görev yapan polis memuru Mesut Canöz, "Vahşetin Başkenti" isimli polisiye roman yazdı. Polis olmasında yazdığı romanın önemli rolü olduğunu söyleyen Mesut Canöz, "Birçok polisiye roman yazarı polis değil" dedi.

Erdoğan'ın koruması Canöz roman yazdı: Vahşetin Başkenti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma ekibinde görev yapan polis memuru Mesut Canöz, "Vahşetin Başkenti" isimli polisiye roman yazdı. Polis olmasında yazdığı romanın önemli rolü olduğunu söyleyen Mesut Canöz, "Birçok polisiye roman yazarı polis değil" dedi.

21 Ekim 2019 Pazartesi 06:14
Erdoğan'ın koruması Canöz roman yazdı: Vahşetin Başkenti

Kendisi de bir polis çocuğu olan ve 5 yıldır Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibinde görev yapan polis memuru Mesut Canöz, uzun yıllardır üzerinde çalıştığı "Vahşetin Başkenti" isimli polisiye roman yazdı.

'DÜNYADA VE TÜRKİYE'DEKİ CİNAYETLERİ İNCELEDİM'

Babasının emekli bir başkomiser olduğunu ve hareketli bir dönemde sokaklarda görev yaptığını söyleyen Mesut Canöz, şahit olduğu olaylardan ve polisliğe olan ilgisinden yola çıkarak polisiye bir roman yazdı. Kitabında bir polis ile seri katil arasında yaşananları aktaran Mesut Canöz, "Dünyada ve Türkiye'de yaşanmış cinayetleri inceledim, harmanladım ve kendi karakterlerimi oluşturdum. Çok derin araştırmalar yaptım, çok sayıda insanla röportaj yaptım, olgunlaşma dönemi geldiğinde romanımı çıkartmaya karar verdim." dedi.

Romanın gerçekçiliğini anlatan Mesut Canöz, "Romandaki polisiye kahraman yapay bir kahraman değil. Kendimden ve kahraman figürlerinden esinlendiğim bir kahraman var romanda. Romanın ana teması polis seri katil kovalamacası ama yaşanan terör olayları, cinayetler, güvenlik ve asayiş sorunlarını farklı bakış açılarıyla bir bütün halinde cinayet romanı başlığında sunmaya çalıştım." diye konuştu.

​Polis olmasında yazdığı romanın önemli rolü olduğunu söyleyen Mesut Canöz, "Uzun dönem öğretmenlik yaptım, benim polis olma sebeplerimden birisi de bu roman oldu. Birçok polisiye roman yazarı polis değil. Bir polisin içeriden duruma vakıf olduğunda daha gerçekçi yazabileceğini düşündüm. Bu şekilde polis oldum. Polis olduktan sonra romanım bitmişti ama daha inandırıcı, daha fantastik bir hale geldi." ifadelerini kullandı.

'GELECEKTE BİR SENARYO ÇEKİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Romanı olayların geçtiği yerlerde bizzat gözlem yaparak yazdığını söyleyen Canöz, "Kızılay'da bir olay var, barda işlenin bir cinayet var, ben oralara gidip, gözümde o cinayeti canlandırarak, bu kadar sürede bu kadar cinayetin işlenmesi, bu usullerde işlenmesi mümkün müdür diye araştırarak yazdım." dedi.

Romanın senaryolaştırılması için kendisine teklif geldiğini de belirten Canöz, "Romanın konusu senaryoya uygun olduğu için gelecekte bir senaryo çekileceğini düşünüyorum. Bu romanın farkı, bir polis tarafından yazılması. Ayarında hayal ürünü var, ayarında gerçeklik var. Tamamen hayal ürünü değil. Romanın içinde sahte değil, gerçek kahramanlar var. Roman belli bir seviyeye geldiğinde uygun teklifler geldiğinde değerlendirmeyi düşünüyorum" diye konuştu. 

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
erdoğan ın koruması canöz roman yazdı vahşetin başkenti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 4 milyon öğrenciye din eğitimi veriyoruz
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 4 milyon öğrenciye din eğitimi veriyoruz
Eşiyle tartışınca sokakta kendini yaktı!
Eşiyle tartışınca sokakta kendini yaktı!
Kayınpeder gelininin evini yaktı!
Kayınpeder gelininin evini yaktı!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim
    Verification: 1ba45668fa4004d3