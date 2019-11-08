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Erdoğan'ı Kızdıracak Anket Sonuçları Açıklandı!

MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin yayınladığı son anket sonucuna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beğeni oranı yüzde 54.4.

Erdoğan'ı Kızdıracak Anket Sonuçları Açıklandı!

MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin yayınladığı son anket sonucuna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beğeni oranı yüzde 54.4.

08 Kasım 2019 Cuma 13:02
Erdoğan'ı Kızdıracak Anket Sonuçları Açıklandı!

MetroPOLL Araştırma Şirketi, yaptığı son anketi resmi Twitter hesabında yayınladı.

'Türkiye'nin Nabzı Ekim'19' başlığıyla yayımlanan ankete katılanlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarını beğenip beğenmedikleri soruldu.

Katılımcıların yüzde 54.4'ü 'Beğeniyorum' yanıtını verirken, yüzde 36.7'si beğenmediğini söyledi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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erdoğan ı kızdıracak anket sonuçları açıklandı
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