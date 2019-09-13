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Erdoğan, Evren ve Şahinkaya'nın mallarına el konmasını istedi

12 Eylül Davasında müebbet hapse mahkum olan Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya ile ilgili dava vefatları nedeniyle ortadan kaldırılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatları kararı temyiz etti ve Evren ile Şahinkaya’nın mal varlığı ile mirasına el konulabilmesi için yargılanmanın sürmesi talep edildi.

Erdoğan, Evren ve Şahinkaya'nın mallarına el konmasını istedi

12 Eylül Davasında müebbet hapse mahkum olan Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya ile ilgili dava vefatları nedeniyle ortadan kaldırılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatları kararı temyiz etti ve Evren ile Şahinkaya’nın mal varlığı ile mirasına el konulabilmesi için yargılanmanın sürmesi talep edildi.

13 Eylül 2019 Cuma 15:24
Erdoğan, Evren ve Şahinkaya'nın mallarına el konmasını istedi

RS FM’de yayınlanan ‘Atilla Güner’le Akşam Postası’ programında aktarılan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatları, müebbet hapis cezaları kesinleşmeden vefat eden 12 Eylül darbesinin lideri Kenan Evren ile MGK Üyesi Tahsin Şahinkaya’nın tüm kazançlarına el konulması için Yargıtay’a başvurdu. Dilekçede, müsadere ile ilgili taleplerin görüşülmesi için yargılamaya devam edilmesi istendi.

Atilla Güner’le Akşam Postası programında yer alan habere ilişkin ayrıntılar şöyle:

“Ortadan kaldırılan” 12 Eylül davasıyla ilgili önemli gelişme darbenin 39. yıldönümünde ortaya çıktı. Külliye’den gelen hukuki hamle davanın seyrini yeniden değiştirecek nitelikte. Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü adına Avukat Mehmed Faruk Öztürk, "müsadere için davanın sürdürülsün” diyerek Yargıtay’a başvurdu.

Erdoğan’ın hukuk biriminde hazırlanan temyiz dilekçesinde şu talepte bulunuldu:

“Sanıklar darbe suçunu işlemişlerdir. Ardından generallik ve cumhurbaşkanlığı gibi rütbe ve makamlarından maddi ve manevi menfaatler temin etmişlerdir. Maaş; ikramiye, koruma, orduevinden istifade gibi menfaatleri olmuştur. Bunları değerlendirerek elde ettikleri ekonomik kazançları müsadere edilmelidir. Bazı hakları kaldırılmalıdır. Bu kazanç ve hakların miras yoluyla kullanılması da mümkün değildir. Bu konudaki MASAK raporları gerektiği kadar değerlendirilmemiştir.”

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erdoğan evren şahinkaya nın mallarına el konmasını istedi
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