Erdoğan'dan sürpriz atama! Eski belediye başkanı, Bakan Yardımcısı oldu!

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Akreditasyon Kurumu’na ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Ahmet Misbah Demircan atandı.

Öte yandan, Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince Gülden Banu Müderrisoğlu getirildi.

Kaynak:Haber3

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